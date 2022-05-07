昨夜，又夢見我的那群可愛小白鴿。一九五一年，我在台灣高雄讀初一，班上有名和我很要好的本省籍陳姓同學，有一個周末，他邀我去他家作客；他家是日式的獨幢大平房，室內盡是鋪設塌塌米，後院有涼亭、荷池、假山及花草林木，我特別注意到角落的鴿籠。

就在我凝視鴿籠時，陳伯伯前去餵鴿，奇妙的是，鴿子好像很有靈性，一見主人，每隻鴿子都回到方木格的巢裡乖乖等候。我覺得很有趣，於是趨前細觀，牠們可愛極了，情不自禁伸手去摸，沒想到牠們倒滿大方。

大概是我喜形於色吧，陳伯伯開朗一笑，就交棒給我餵食了。這群鴿子並不認生，接受我這個陌生人的服務，絕大部分都很乖、很守本分，但也有一些很調皮而且貪嘴，吃在窩裡，還跳來吃我手上盆裡的飼料。

由於同學的搭橋，陳伯伯和我溝通順暢，當他得知我會下圍棋，興奮不已，至今我記憶猶新。第一頓中餐，陳伯伯無心吃飯，待我一停筷，便迫不及待地拍我肩膀，牽著我手去鄰間；原來那兒是他的休閒室，偌大一個隔間，只有一張厚厚的樟木圍棋盤。我當年棋力只不過五、六級左右，但他卻已業餘三段，於是他讓我兩子，揭開我們日後戰棋的序幕。

不久，我的閩南語已能勉強上口，加上圍棋之助，彼此距離迅速拉近。陳伯伯是個幾近不能自拔的棋迷，飯可以不吃，覺可以不睡，一抓到黑白棋子就很開心。他很喜歡我，我後來竟被寵得成為上賓，不僅共餐，而且還力邀留宿，當然這也成了向他討教鴿藝的良機。

我的棋力日益精進，但常常該勝卻中押投子，高手一見心知肚明，陳伯伯感覺我心不在焉，於是決定送我一對鴿子，以解除我的心病，但附帶了一個但書，那就是下棋要專心。再次去他家時，陳伯伯首先拉我去下棋，然後吃完午餐後，才帶我去後院看鴿子，原來他已替我準備好一個能拎又能掛的鴿籠。他在格子籠前徘徊巡視，然後選了兩隻白鴿，摸一摸後放進我的小鴿籠裡，並且說，「這是剛剛成長不久的一對鴿子」，此外，還周詳地為我準備一麻袋的飼料。

正當他又要拉我去下棋時，我請他稍等，接著就發問：「陳伯伯，您如何分辨牠們是雄是雌？」他一聽哈哈大笑：「問得好，現在就讓我當場示範給你瞧瞧。」只見他左手先握住一隻鴿子，接著把牠的兩腳從第三、四手指之間伸出去，再用右拇指推推牠的頰部，頃刻只見鴿子朝我們一瞪，陳伯伯說：「公的！」另一隻眼睛一眨，「母的！」我看了不禁驚嘆其神奇。

返家後，按照陳伯伯的叮囑，把鴿籠置放在房間裡，並且維持一個月，以加深對新家印象。期滿後，我把鴿籠移到屋簷下，而且打開籠口，放牠們自由；只見牠們高興地撲撲翅膀，振翅漫天翱翔，感覺上時間過了許久，不知是累了或是餓了，牠們方才滑翔式地回來。經此一試，我信心倍增。

我不曾見牠們飽暖後淫欲，但在一個清晨，籠子裡草墊上有顆小小的鴿蛋，第二天又多了一個；為了充分認識鴿子的一生，我開始寫筆記，並且在公鴿羽毛上做了雄性箭頭記號。我因為要上學，無法全程觀察，於是請求母親幫忙，母親從此成了我的支柱。

鴿子生完蛋後開始孵蛋，異於其他動物多是雌性撫育後代，雄雌鴿子卻輪流孵蛋，每天雄鴿先六小時，剩餘的時間全交給雌鴿；十六、七天後，雛鴿破蛋而出，幾天後才睜開眼睛，全身無羽毛，也不會覓食，而鴿子又不是哺乳動物，那雛鴿何以維生？此時只見鴿子張嘴餵雛鴿吃牠的嗉囊裡分泌出的乳麋，四、五天之後，以同樣方式餵吃嗉囊裡泡軟的穀粒。據陳伯伯解說，嗉囊是鳥類存留食物的器官，上接食道下連沙囊，又稱嗉道或嗉子。

原本只是一對鴿子夫婦，突然變成了四口之家，雖然熱鬧卻顯擁擠。父母見此情況，在眷村一角的圍牆邊上，用木板釘了一個大鴿籠。在我炮製先前的禁錮方法後，牠們又喜歡上這個寬敞的第二個新家。

我雖然幾乎全神貫注照顧我的鴿子伴侶，但並未忘記精神空虛的陳伯伯，周日下午固定陪他下棋，或許他有感我重情義，更加喜歡我，時時思念我、包括我的鴿子。為了給我添加更多樂趣和驚喜，陳伯伯又送我兩個一管狀一球形的鴿子哨。

我回家後，把鴿尾中間的四根羽毛用線綁成一排，使各羽軸平行緊貼，再把哨子固定其上。鴿子帶著哨子飛，空氣吹入，會發出有點像吹瓶口的聲音，既響亮又悅耳。

久聞飛鴿傳書，於是我訓練鴿子長途飛行，原則是把距離逐漸加大，首先在市區裡試驗，成功後去鄰縣測試。我曾隨著母親陪姊姊去台北工專註冊，在紙條上寫了簡短家書，綁在鴿腿上向父親報平安，父親竟然收到了，而且感覺比「限時專送」郵件還快。

我曾去過綠島，最遠去過澎湖，還曾把八隻鴿子伴侶全部帶著，去花蓮拜訪小學恩師唐阿姨，並在七星潭打開鴿籠；只見牠們先在海面上空盤旋兩圈，然後朝著中央山脈方向飛去。我在後面遠眺，直到牠們身影逐漸縮小，隱沒於那片遙遠的遼闊森林。

三天的訪師行結束，我匆匆回家，母親喜形於色，但沒有提及我報平安的小紙條，我感覺不妙，立即奔去鴿巢。果真鴿去巢空，不禁傷心地跌坐草地上，久久才回神。

為了明白鴿群消失的癥結，我請教了陳伯伯，依據他的看法，除非是喜馬拉雅山 ，一般的山嶺是難不倒鴿子的；倒是有兩種可能，其一是被強勢的賽鴿集團俘虜，另一可能是飛進鴿肉販子布下的天網，我聽了一時呆若木雞。陳伯伯叫我耐心等待兩周，如果仍無消息，重新再送給我一對，但我含淚婉謝了。牠們究竟飛到哪了？最後，我對鴿子的漫漫等待，換來了綿綿無盡的相思。