在疫情 期間，許多次從朋友圈收到演唱「You Raised Me Up 」（你鼓舞了我）的影片，有單人唱的、合唱的和比賽合唱的，每次聽起來都覺得韻味不同，感受也不同。最讓我感動的一次，是參加霍華德郡一所專門收容特殊學生的公立學校 ，也就是「錫達萊恩學校」畢業典禮上聽到的那一次。

那是一個非常溫馨的畢業典禮，現場沒有華麗裝飾，有的是全校師生和校務人員、應屆畢業生的親友、教育局 代表和少數觀眾。端坐在觀眾席上，我環目四顧會場，這就是學校每天午餐時刻，醫護人員忙著為一些吞嚥困難或腦性麻痺學生們餵食的地方。

畢業生在典禮開始時魚貫入場，我看著這幾名平日代課時敎過的學生，有些人可以自己走路、但需要老師牽引，有些人則坐在輪椅需要家長或教學助理幫忙推。我很清楚認識他們，其中有一名學生在教室裡總是不安於座位，常常需要教學助理安撫歸坐。

另一名同學在上美術課時，會把素材拿在手中不放，得讓老師好說好歹、軟硬兼施才放手；坐輪椅的那名同學喜歡去音樂教室，一聽到樂器聲就手舞足蹈；還有一名患有腦性麻痺的女孩，每次看到她，都是乾淨地歪坐在輪椅上。

典禮在校長和郡方代表簡單致詞後，輪到畢業生代表致詞，就是常常不安於座的那個同學；由於他躁動且口齒不順暢，所以致答詞是在老師幫助下先錄好，再到現場播放。

隨著校長一個個幫他們戴好四方帽後，一名男士接著演唱這首「你鼓舞了我」，在他深沉的歌聲中，我淚眼望著台前那幾名畢業生以及現場的每個人，心中大為感動。在歌聲中「當我靠在你的肩上時，我是堅強的；所以你鼓舞了我，讓我能超越自己」，樂曲傳遍全場，我深深為全校教育人員的辛苦付出、學生家長的勞心勞力和一些為特殊教育奔走的人士喝采，是你們的努力和堅持，才讓這群「特殊學生」有了堅實的肩膀可依靠，也讓這群孩子能試著一步步超越自己。