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《老照片說故事》廣州流花湖公園

文、圖／毅江
作者和母親在廣州流花湖公園合照。
作者和母親在廣州流花湖公園合照。

這是母親和我在一九五八年的一張合照，拍攝地點是正在建造的廣州流花湖公園。

流花湖公園位於當時廣州市的西北郊，是古代蘭湖的遺址。漢晉時期，蘭湖面積十分廣闊，並連通珠江，是廣州主要內港；到了明代後期，湖面日漸縮小，慢慢淤塞成為水塘、沼澤與荒地。

一九五八年，市政府為了解決城區水患和綠化環境，組織全市人民以義務勞動的方式，在該處挖泥築堤、修湖植樹，建造一個西湖公園，後改名為流花湖公園。當時公園由是市建設局園林處負責建設及管理，他們在工地內搭建一個大竹棚當成建園指揮部。

當時我的母親從市一醫院臨時抽調去當工地的醫護人員，她在工地指揮部值班時，也不時帶我去那裡玩耍。在我的印象中，那時整個西湖工地到處是坑坑窪窪的黃土，綠樹甚少更無水景，大家在那裡熱火朝天地挖土挑泥，一片熱鬧喧譁的景象。

我與母親合拍的這張照片，是流花湖公園初步成形的時候，那時公園應還未對外開放，從照片的背景可看到，幼樹初栽裸土處處，湖面低淺蓄水不多，景觀還十分簡陋。

如今的流花湖公園與當時已大不相同，現在全園占地五十多公頃，水面面積達三分之二，成為一個集遊覽、娛樂與休息功能為一體的大型綜合性公園；公園的西端有盆景園，東端則有著名的流花鳥苑。湖心處有一個面積達三千多平方米的小島，島上聚集逾萬隻的鷺鳥，遊客可在觀鳥茶座裡品茶觀鳥。在一九八六年，流花湖公園入選羊城新八景，名為「流花玉宇」。

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