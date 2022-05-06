據報導，美國國會正討論修改「日光節約時間」。第一次聽到這名稱是我剛來美國時，當時我在學校工作，有一個周五，聽到擴音器的通告提醒學生們，在下周一要提早一個鐘頭到校上課；當時我聽得一頭霧水，請教同事後才知道原來是日光節約時間。

他們告訴我，富蘭克林曾提倡人們在夏天若早起就可省下蠟燭錢，但美國要到一九一八年才首度實施日光節約時間；不過這措施一直引起不少爭議，見仁見智，尤其是上了年紀或有疾病的人，要適應時間的更改非常困難。我當時心裡立刻想起一個有趣的問題，中國人不是有所謂良辰吉日嗎？那實施日光節約時間後，時間改了，吉時應該如何計算？

提起時間，我記起小學國語課本的「日曆」：「日曆，日曆，掛在牆壁，一天撕去一頁。時間過得真快，使我心裡著急。」中學國文課本朱自清的「匆匆」：「燕子去了，有再來的時候；楊柳枯了，有再青的時候；桃花謝了，有再開的時候。但是，聰明的你告訴我，我們的日子為什麼一去不復返呢？」這些都在強調韶光易逝，當年我雖對課文滾瓜爛熟，但年紀輕輕，沒有真正感受到時間流逝的迫切。

時間隨人的意識而改變，歡樂時「春宵苦短」，等待時「一日三秋」。時間對人是一種負擔，有一名歌星曾自嘲自己的平凡相貌：「我年輕時比不上我那些閨密漂亮，現在我們年紀大了，我發現我和她們變成不相上下，幾無差別。」是啊，美人自古如名將，不許人間見白頭。

我忝為人師數十載，每當我分派作業，雖給學生充分的時間準備，但大多數學生往往都等到最後一分鐘才臨時抱佛腳、開夜車倉促完成。我不知他們是否還記得背誦過的「明日歌」：「明日復明日，明日何其多。 我生待明日，萬事成蹉跎。」當然學生中，也有不少利用時間充實自己，令我「士別三日，刮目相看」。

在越南 ，我認識一對孿生兄弟，哥哥的生日是西曆十二月三十一日晚上十一時五十九分，弟弟出生晚了幾分鐘，出生登記上的年齡因而小了一歲。越戰爆發，哥哥適齡被動員令徵召入伍，在戰場上不幸失去一條腿；弟弟因小哥哥一歲，得以緩役，有機會繼續上大學讀書成為工程師。只是幾分鐘的差別，兩人的命運竟是天壤之別。

我小時候盼望早點長大，現在年屆花甲，反覺得時間為何過得這麼快？有時午夜夢迴，耳邊似乎迴響著童年時常哼的「青春舞曲」：「太陽下山明朝依舊爬上來， 花兒謝了明年還是一樣的開，我的青春一去無影蹤。」我驀然感嘆：「年年歲歲花相似，歲歲年年人不同。」

回首前塵，我經歷戰火的蹂躪，又因政局離鄉背井、赤手空拳來到異國，一切從零開始。這三十幾年來，不分晝夜、沒有假期，汲汲營營、勞勞碌碌，每天除了工作還是工作，我豁然驚醒：「對酒當歌，人生幾何？」何必「生年不滿百，常懷千歲憂？」是時候停下歇息，坐看雲起時了。