我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中駐美大使秦剛：美國是時候取消對中加徵關稅了

俄「莫斯科號」遭擊沉前 美國曾跟烏克蘭分享船艦情資

《老物件情懷》樟樹上的蘭花

文、圖／張質寬
長在樟樹上的蘭花。
長在樟樹上的蘭花。

爸爸過世時，親朋好友送來許多優質美麗的蘭花，在葬禮過後不忍心將美麗的花丟棄，弟弟把它們移植到屋旁的樟樹上，也藉著蘭花的再生，希望把對父親的思念綿延流長。沒想到十多年後，歷經多少的風吹雨打，它們竟能活得好好的，還開出燦爛的花朵，就像爸爸的恩慈常住在我們的心頭，歷久彌新。

我生長在民風保守的鄉下小村，居民主要是務農為生，所以小孩大都小學一畢業就去幫忙家務，尤其是女孩，在「嫁出去就是別人家的」濃厚觀念下，全村當年只有我一個女孩繼續升學，初中高中而後大學。爸爸說我有讀書命，每學期開學註冊前，就有人來還錢，我就這樣順理成章地一路讀了下來。

可是在感情方面，交友卻有所顧忌，那就是省籍情結，每在知悉對方省籍不一樣時，不管條件多好，我便毫不猶豫抽刀斷水，所以學生時代真沒遇個什麼青梅竹馬的對象。一直到適婚年齡認識外子，我才鼓足勇氣告知父母他是「外省仔」，心理已做好萬般準備，即若父母略有微詞，我一定揭竿起義，動之以情；想不到爸爸卻以溫文的語氣用台灣話和外子侃侃而談，相言甚歡，乘龍快婿就此敲定。

一日我在屋裡打點，聽到外頭有人問爸爸：「聽說您女兒嫁給外省仔了，書讀得那麼多，都白栽培了。」只聽爸爸委婉道來：「人都有好有壞，本省人也不全是好人；外省人也不見得全是壞人，不是嗎？」而我也曾被小學同學這麼問：「聽說妳嫁給了外省仔，如果那天他回大陸去了，妳怎麼辦？」我這才意識到父母的心胸要如何的寬容，才能應付這些鄉里鄰人的好奇盤問。

樟樹和蘭花原本互不相屬，只因一時念起，讓它們變成共生，一如我的父母，能為我而跨越深厚的省籍籓籬，讓我在婚姻的道路上順遂平穩，那兼容並蓄的情懷，不就像長在樟樹上的蘭花嗎？

升學

上一則

演講評審隨想

下一則

我的投稿路

延伸閱讀

開扁桃腺

開扁桃腺
新郎無核酸證明被拒入場 透過手機看新娘獨辦婚禮

新郎無核酸證明被拒入場 透過手機看新娘獨辦婚禮

老人自救功

老人自救功
南加父母虐待並殺害1歲兒 兒子身上傷痕累累

南加父母虐待並殺害1歲兒 兒子身上傷痕累累

熱門新聞

​即時通訊軟體Kakao創辦人金範洙今年首度登上富比世南韓富豪榜榜首。取材自Kakao官網

窮人變首富 Kakao創辦人首登富比世富豪榜南韓榜首

2022-05-01 23:33
乾隆玉璽「乾隆御覽之寶」以1.5億港幣由亞洲私人藏家投得，刷新印章的亞洲拍賣紀錄。圖：蘇富比提供

故宮名畫留魅影 「蓋章狂魔」乾隆之印10分鐘破1900萬

2022-04-29 21:45

舊的未去，新的又來

2022-05-01 02:01
82歲林楊靜莖拿出客製化個人照的年曆作品，分享在社大上課的成果。(記者林佩均／攝影)

82歲林楊靜莖不老祕訣：每天過得充實、持續與人互動

2022-05-02 07:00

當我老了

2022-05-02 02:00

暗戀豬頭

2022-04-30 02:02

超人氣

更多 >
疑為高中舞會爭執 芝狠父活活打死17歲女兒

疑為高中舞會爭執 芝狠父活活打死17歲女兒
近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%

近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%
美研究：Omicron與先前其他變異株一樣嚴重

美研究：Omicron與先前其他變異株一樣嚴重
女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻

女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻
美股盤中重挫 道瓊工業指數跌逾1200點

美股盤中重挫 道瓊工業指數跌逾1200點