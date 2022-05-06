《老物件情懷》樟樹上的蘭花

長在樟樹上的蘭花。

爸爸過世時，親朋好友送來許多優質美麗的蘭花，在葬禮過後不忍心將美麗的花丟棄，弟弟把它們移植到屋旁的樟樹上，也藉著蘭花的再生，希望把對父親的思念綿延流長。沒想到十多年後，歷經多少的風吹雨打，它們竟能活得好好的，還開出燦爛的花朵，就像爸爸的恩慈常住在我們的心頭，歷久彌新。

我生長在民風保守的鄉下小村，居民主要是務農為生，所以小孩大都小學一畢業就去幫忙家務，尤其是女孩，在「嫁出去就是別人家的」濃厚觀念下，全村當年只有我一個女孩繼續升學 ，初中高中而後大學。爸爸說我有讀書命，每學期開學註冊前，就有人來還錢，我就這樣順理成章地一路讀了下來。

可是在感情方面，交友卻有所顧忌，那就是省籍情結，每在知悉對方省籍不一樣時，不管條件多好，我便毫不猶豫抽刀斷水，所以學生時代真沒遇個什麼青梅竹馬的對象。一直到適婚年齡認識外子，我才鼓足勇氣告知父母他是「外省仔」，心理已做好萬般準備，即若父母略有微詞，我一定揭竿起義，動之以情；想不到爸爸卻以溫文的語氣用台灣話和外子侃侃而談，相言甚歡，乘龍快婿就此敲定。

一日我在屋裡打點，聽到外頭有人問爸爸：「聽說您女兒嫁給外省仔了，書讀得那麼多，都白栽培了。」只聽爸爸委婉道來：「人都有好有壞，本省人也不全是好人；外省人也不見得全是壞人，不是嗎？」而我也曾被小學同學這麼問：「聽說妳嫁給了外省仔，如果那天他回大陸去了，妳怎麼辦？」我這才意識到父母的心胸要如何的寬容，才能應付這些鄉里鄰人的好奇盤問。

樟樹和蘭花原本互不相屬，只因一時念起，讓它們變成共生，一如我的父母，能為我而跨越深厚的省籍籓籬，讓我在婚姻的道路上順遂平穩，那兼容並蓄的情懷，不就像長在樟樹上的蘭花嗎？