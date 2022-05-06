已上初中班的小外孫，每天吃早餐時，媽媽都要為他剝一顆雞蛋 ，可是他就是不願吃。媽媽又變花樣給他煎溏心蛋，或蒸成雞蛋糕，他也都不想吃。我不禁想起，我像他一般年紀大小時，當時吃到一顆雞蛋是多麼高興，真是彼一代，此一代啊。

我們那個年代，雞蛋可是很珍貴的，當時農村少有來錢的營生，過日子的油鹽醬醋、針頭線腦，全靠雞蛋換了錢置辦。有人說，雞屁股就是莊稼院的活動銀行，一點也不假；雞蛋還是農村走人情的上好禮物，客人拜訪時端上一盤金黃的煎雞蛋，就是上等佳餚。當時雞蛋更是女人坐月子不可缺少的補品，有親戚家生了小孩，媽媽就要提上一小竹籃紅皮雞蛋，上面蒙上紅布，來到這家，家鄉叫作「下奶」。正因為雞蛋有如此多的功用，能吃到孩子嘴裡就頗是稀罕物了，因此，我童年時吃雞蛋的那些印象，至今難以忘懷。

那天早晨醒來，發現兩個手腕上都縛上五彩線，腳腕上也縛上五彩線，又聞到一股粽子香味，於是知道是端午節 了。這時媽媽端來一碗紅皮煮雞蛋，說著：「一人吃一顆。」我知道這是給我們幾個孩子吃的。家鄉的習俗，端午節除了吃粽子，一家不管男女老少，每人都要吃一顆煮雞蛋，因為「端午吃個蛋，一年保平安」。我小心翼翼地剝掉雞蛋殼，有滋有味地吃著，還聞到有粽葉的香味，這是因為媽媽把雞蛋與粽子放在一鍋煮的緣故。端午煮雞蛋的這種特有清香，至今仍留在我的記憶裡。

這是冬天一個尋常的日子，早晨媽媽卻給我煮一顆紅皮雞蛋，媽媽說：「過生日吃一顆雞蛋，滾滾好運。」我這才知道今天是我的生日，媽媽這句話也是送給我的生日祝福。我香香地吃這顆生日紅皮雞蛋，感到這一天真是大好的日子。我們兄弟姊妹六個人，每人的生日媽媽都記得清清楚楚，都不忘煮一顆紅皮雞蛋。我們就是在媽媽的慈愛中，一年年平安健康地長大。

媽媽說我小時候很少生病，一旦得病，或發燒或咳嗽或頭疼，病症嚴重得要躺好幾天，急得媽媽又跑公社衛生院，又找赤腳醫生。我怕吃藥，那時的藥不知為什麼多是粉狀，又苦又難嚥；我更怕打針，但鬧騰一陣，還是逃不掉挨上一針。但生病唯一的好處，就是能吃上媽媽烹煮的一碗荷包蛋，荷包蛋盛在湯水碗裡，一團白中透出一抹黃，真像一朵好看的荷花，更不用說多麼美味了。

等到我上學讀書，每當我在班裡考第一名，或拿回家一張三好學生獎狀，媽媽滿心歡喜，就會給我煮一顆紅皮雞蛋以資鼓勵。這時候弟兄們是絕不會攀比，知道這是理所當然，而我從此則會更加努力地用功學習。

小學畢業，我沒辜負媽媽一片心，以全公社第一名的成績升入公社中學。中學離家三、四里遠，午飯要帶飯盒，每周總有兩、三天，媽媽都要給我帶一顆醃雞蛋。媽媽醃的雞蛋，一汪汪油，吃上一口滿嘴蜜香。同學們見我常有雞蛋吃，都挺羨慕，我自然感到很自豪，信心滿滿，學習成績也連年名列前茅。

那時候我們只知道媽媽的紅皮雞蛋好吃，卻不知道媽媽為此辛勞甘苦。每天早晨媽媽都要早早起來，一起來活兒就是一大堆，要燒飯、澆園，還要餵豬；活兒再忙，也要先把雞放出架來，還要一顆一顆摸摸雞屁股，看今天有幾個蛋。一放出來，一群雞就圍著媽媽，媽媽只得先弄一些飼料安頓它們；媽媽還常常抽空到田野裡挖野菜，說雞吃苦菜去火，不容易得病。

我家靠海，產蛋旺季時，媽媽就到海邊撿拾貝殼，用錘子砸碎餵雞，因此我家的雞比東西兩院產蛋都要多。有一次，大蘆花母雞不願吃食，媽媽說蘆花是一連幾天產蛋，累病了。媽媽精心為蘆花餵食、灌藥，又用手不停地輕輕揉著蘆花的嗉子，一向潔整的媽媽，急得忘了梳頭洗臉。

最後媽媽又抱著蘆花，趕到三、四里遠的公社獸醫站請獸醫師診治；幸好不負媽媽苦心，第二天大蘆花就有精神進食了，媽媽的臉上終於露出了笑容。

家中的這些雞，是媽媽心愛的寶貝，也像她的孩子。但媽媽更愛的是我們，我們可是她心上真正的寶貝，時時掛在心上，媽媽親手煮的一顆顆紅皮雞蛋就是明證。

媽媽已經去世多年了，我們再也吃不到媽媽煮的紅皮雞蛋。如今雞蛋已是人們餐桌上必備的家常食品，我也依然喜歡吃雞蛋，但是常常懷念媽媽當年煮的紅皮雞蛋滋味。