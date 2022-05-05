《老物件情懷》美國武官的賀函

空軍武官特崔克上校（Colonel Tetrick）的一封賀函。

民國六十五、六十六（西元一九七六、七七）年間，我服務於國防部禮賓處，禮賓處的主要業務為接待訪台的高級軍事外賓，另一業務是與各駐華使館武官處的聯繫。

當時與台灣有邦交的國家尚有二十多個，但中南美小國和太平洋島國都沒有派武官駐華，只有美國、南韓 、南非 三國派有武官。當時南非武官是一名陸軍少將；南韓是一名海軍準將武官和一名陸軍中校副武官；美國則是一名上校武官和一名少校副武官，兩人都是空軍。

這三國的武官，除了公事與我們必須保持聯繫外，不是公事的聯繫反而更多；尤其是美國和南韓武官，有事沒事都喜歡到我們的辦公室來聊天。南韓的副武官甚至會說、會寫相當流利的中文，如果不說他是南韓人，就會以為他是中國人。我們與他們之間經常相互請客、餐敘、雞尾酒會，這是應酬，也是外交工作。尤其是美國武官、副武官和南韓武官，常請我們到家裡辦宴會，美國武官都住台北天母，南韓武官住在仁愛路。

禮賓處與武官之間的互動，完全與外交人員相同，所以也都會遵守外交禮節。其中有幾項很小、卻不能不做的工作，如果忘了或是其他原因沒有做，會被認為是很失禮的，例如要記住對方生日、結婚紀念日、升遷、子女學校畢業或成績優異等，一定要祝賀。

至於如何知道對方的這些慶典日子，基本都會在交換的人事資料上得知，有些則是在雙方的應酬場合上得知；祝賀的方式包括寄卡片、送花或送禮物等，接到祝賀的一方也必須回函致謝，否則也是失禮。

我到禮賓處時的軍階是中校，一年後升任上校。我低調沒有任何動作，但有一天美國空軍副武官安德瑞少校（Major Andry）來我們辦公室聊天，看到我升上校了，立即向我道賀。三天後，我又收到空軍武官特崔克上校（Colonel Tetrick）的一封賀函。

賀函文字的內容都是官樣文章，只是加了一句安德瑞少校與他共同祝賀我。當然這封信就是安德瑞少校寫好，給他簽名而已，這是官場的規律，中外皆然。

一年後我調離禮賓處，再也沒見過他們。又一年，美國與中華民國 斷交，據禮賓處同仁告訴我，兩人到禮賓處來，說了些很遺憾、以後仍是好朋友之類的官場話語，之後匆匆離台，也都再也沒有見過面了。後來南韓、南非也與台灣斷交，已沒有任何外國駐華武官，禮賓處也就少了這項業務。

政治和外交都是非常現實的，說變臉就變臉，今天說的話，明天不一定算數。幾名武官與禮賓處的熱絡相處，一夕之間都煙消雲散了，當然對他們來說也是身不由己。