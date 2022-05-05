我本是一個老知青，高中畢業之後，一九五八年的年初插隊落戶在上海西郊紅光農業合作社，後來想不到有生之年會再次「洋插隊」來美國。

八○年代末，我和妻子、女兒在上海虹橋機場告別親友，隔天飛機降落在舊金山，用「洋涇濱」英語辦好入關手續後，繼續飛往洛杉磯 。出機場，見到了闊別八年、體格比出國前壯碩許多的長子，內心無比激動；長子在上海市三中學一九八○年高中畢業後，自費留美。

來美這一年，我已年過半百，赴美前在中國辦理了退職手續，夫婦倆退職金額總共約五千元人民幣，去上海的南京東路外灘中國銀行換成了八百元美金，在美國只夠付兩房一廳公寓的月租金，民以食為天，我得趕緊找工作。當時我們落腳點是南加S縣O市，大街上華人 罕見，找工作必須會說英語；在美國「洋涇濱」英語行不通，於是我這「老童生」就報名社區M學院ESL班上學。

這個班的收費那時大約一個學分五美元，同學們的母語都不是英語，我的同學都比我年輕，有來自中南美洲、日本，以及台灣。面對一群青年男女學子，心中有說不出的無奈。

學校在山上，我沒有駕照，所以上學只能推自行車爬坡，好在沿街花樹繁榮、藍天白雲賞心悅目，也不覺得疲倦；下課後，憑著在中國時練就的基本功，風馳電掣地飛快衝下山，下雨天只能搭公車上學。

社區學院英語第二語言ESL班麻雀雖小，五臟俱全，每班有一名教師和一名助教，女教師索菲亞妝容細緻，但她要求嚴格，聽說讀寫，人人過關方才罷休。有一次索菲亞老師要求我們寫一篇短文，題目是「你為什麼來美國？」我稍加思索就寫了二百字。文章大概敘述，我的妻子年幼時與父母分離天各一方，為了卻她和海外親友們團聚的心願，才來美定居。因為我們的英語不靈光，找不到合適的工作，房租也付不起。

說也湊巧，助教的老公是C市海邊某連鎖旅館 的經理，她看了我的短文就介紹我去應聘，一開始每小時四點二五美元工資，一月後漲到四點七五美元，就這樣開始了我在美國的半工半讀生活，兩年後移居洛杉磯。在華人老闆的旅館做前台，工作了十八年，七十歲退休。轉眼間，「洋插隊」至今已近三十四年，我們也慢慢變老，青絲轉白髮。