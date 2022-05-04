母親已過世五年多了，卻感覺她還活著，也許是因為我們生活在海外已經三、四十年，隔著太平洋，見面不多，所以並沒有天人永隔的感覺。

從小我就記得她的家庭成分是「大地主」，而且外公以自殺對抗土改，母親因此不能入黨。文革之前我家有保母，不是因為我們家特別富裕，而是因為我母親什麼也不會，不會做飯、不會洗衣、不會清潔，是真的「四體不勤、五穀不分」。

我父親極寵愛母親，甚至超過寵孩子。母親頭腦簡單，對人非常好，所以保母在文革前常常嘲笑我母親「笨」，據說還偷我家的錢和糧票；祖母說，母親明明知道也不管。然而文革時，保母卻奮不顧身地保護過母親。

文革後，漸漸從親戚和母親口中聽到一些往事，最遠的是有關母親的族譜。母親小時候看過家譜，祖上是屈原，家廟裡面原來也供著屈原像；屈家的這一支，是在張獻忠濫殺百姓、血洗兩湖的年代，避難逃到四川瀘州。後來從其他親友口中聽到過類似的講述，在瀘縣的地主莊園介紹中，也正式記載這筆資料。

母親過世之後，我們代她還願，回到瀘縣老家，參觀了「屈氏莊園」的碉樓，也看到了外公在一九五○年給上海五姨媽寫的信，才知道外公被戕害的實情。當年外公被「農會主席」用酷刑百般折磨，一定要他說出「埋金子」的地點，可是外公根本沒有金子；原來家裡的金箔佛經早在日軍轟炸時就遺失了，當時給子女上大學的學費，都是靠田租和賣米的錢。

最後外公不堪其辱，偷偷爬到自家的碉樓頂層，一躍而下自殺，但是當時地上有許多積水，他落在水中沒有死，持槍的農民補了幾槍將他打死。外公之死的細節，母親一直都不知道，我也感謝主，讓她免受知道真相的折磨。

母親家族可說的事情很多，今天只說和我父親有關係的「金戒指」故事，那是祖母還在世時，給我講了這件往事。祖母生了十個兒子，有十個兒媳婦，最喜愛的就是我母親，其實我母親在十個兒媳婦中是「很笨」的，不過也最大方。母親只要手裡有錢，親友和她要，她從不會拒絕，可是我剛上中學時要繳交五元的書本費，她卻告訴我沒錢，氣得我哭了半天。

祖母說，當年祖父是醫生，一九四五年出診時遭霍亂病人感染而死，從此家中陷入困境。當時家中兩個較大的兒子靠助學金讀大學，中間四個兒子被送到美國教會創辦的孤兒院，太小的兒子們還留在家中，當時已經無錢買米，只能靠借錢過日子。

祖母託人帶信給正在北大讀書的父親，母親當時也在北大，他們剛剛開始談戀愛，兩個人的家鄉分別在江陰和瀘州，正好一個長江頭，一個長江尾。母親見父親心情不好，問明原因之後，立刻拿出外婆留給她的遺物──一枚金戒指，讓父親寄去給常州的祖母。外婆出身四川望族，在母親六、七歲的時候就過世了，金戒指自然是意義不凡。

當時正處內戰期間，郵寄也不安全，父親想到了一個好主意；他找來一本聖經，把書中間的部分挖開了一個硬幣大小的洞，把戒指放進去，再填上原來的書頁。

祖母收到之後，立刻將金戒指變換為「洋錢」，買米餵飽了全家。祖父母都是信徒，祖父受西方宣教士栽培當了醫生，叔祖父受栽培當了牧師，聖經成了當時安全寄出金戒指的最佳掩護。

這件事母親從來沒有提過，我是在上海出差時，聽祖母說了這事，這大概是祖母偏愛母親這個兒媳婦的原因。我回北京 問母親，她說確有此事，我又多問一句：「外婆還有沒有留給妳其他好東西？」母親說：「沒有了。」我說：「妳當時沒想想，妳自己要是有急用該怎麼辦？」她說：「誰想得了那麼多啊？」