不知道從什麼時候開始，無論用電飯煲 煮乾飯，或者用高壓鍋煮稀飯，我總是設法把鍋裡的最後一顆飯粒刮乾淨吃下去，才心安理得開始洗鍋子。這習慣應該不是從「誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」而來，因為這首詩大家都太熟了，熟到只當一首詩念念而已。

真正的切身體會，應是從半個多世紀前「三年自然災害」的飢餓中得來。當時還住在老家城鎮，有定量口糧供應，但遠遠不夠；我們從小就對米有種來自生理的期盼，好像米是一種最珍稀可貴的不可多得物品。

有一天，我發現家中小院子裡的一個石階下，長出一棵草。那院子當時住了七、八戶人家，起先我們都不太在意，但過了差不多一個多月，那棵草竟然結了穗子，我才發現那竟然是一株稻子。我小時候常跟奶奶回鄉下老家，知道那是稻子，至於是如何結穗？我就不清楚了。

有一個鄰居小孩想把這棵稻子拔掉，我氣到幾乎跟他打架，我說：「那是一株稻子，最後會長出米。」

後來那株稻子真的長出穀子，穀子竟然成熟了，而且結出七、八粒米，那應該是我精心照料的緣故。當時我幾乎每天放學回家都去看稻子有沒有成長，還澆水。等成熟了，我把七、八顆穀粒用磚頭碾出來，而且非得讓我母親煮飯時，把那幾顆米粒放下去一起煮。那頓飯我吃得特別有滋有味，那是我第一回對米有一種直觀的感性概念。

後來下鄉開始了，我們一家注定要上山下鄉。因為米，我家差點發生一起災難性事件。當時全家住的是牛寮，那是一間土屋子，上層住人、下層關牛，那時下鄉的人太多，生產隊只好把關牛的土樓下層騰出兩間來，供我們一家人居住，而我家有七個兄弟姊妹必須共住。

那回的事件是母親忙壞了，我們家孩子太多了，我是老大，最小的妹妹才剛周歲多，母親忙中出錯，把一盞煤油燈放在一只米桶上；那是山區特有的米桶，是杉木製的，就放在飯桌旁，米桶裡面盛米，上面可以坐人。而我一個妹妹剛好收了晾曬的被子回來，屋子又太擠，不小心把煤油燈弄翻了。

米是不能澆上煤油的，澆了煤油的米無論怎麼洗也洗不掉，那米桶裡又有三斤多的米。情急之下，我母親把米倒進簸箕，急奔到溪澗裡想把米淘洗乾淨，可那米怎麼洗也洗不去煤油味，最後只能拿去餵雞。

父親幾乎氣壞了，那米是我們一家幾天的口糧，要等到生產隊再發穀子才能去碾米。那時我們已經沒有城鎮的口糧吃了，父親一怒之下打了妹妹一巴掌；妹妹不敢見怪母親，又覺得對不起家人，那時已經傍晚了，她獨自出走上了山，整個生產隊找到天亮還是找不到妹妹。我向生產隊長借了一輛自行車，沿著嶇崎山路下到公路，騎了一百多公里回到位在城裡的老家，心想妹妹會不會連夜趕回城裡去找舅舅，可是她沒回城裡，我只好又騎回到山村。

兩天後，有人在山上一個小洞穴裡發現了妹妹，她差不多快餓死了。這就是我為什麼總要把飯鍋裡的最後一顆飯粒吃光的原因。