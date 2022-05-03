說來有些不可思議，住在大別山東南麓安徽潛山梅城已幾十年，竟沒去過境內名聞遐邇的「古南嶽」天柱山。直到八○年代末，一個風和日麗的季節，在北京 工作的弟弟休假回老家了，在與父母家人相處幾天後，他陪我遊了一趟天柱山。

稍作準備，帶了些茶水、饅頭和煮雞蛋 ，我們搭上旅遊車，不一會兒就到了天柱山南大門。記得當時「一索」還沒有，第二條「大龍窩」索道的夢，還不知道在誰的頭腦中規畫？所有前往天柱山的中外遊客，都得由南門通道一步一步走上去。

天柱山的「雄奇靈秀幽」果真很美，從「天柱晴雪」景點開始，我們的照相機就忙不停，互相拍照發現心儀的佳景，不顧一切拚命按快門；我們沉浸在原始生態的自然環境中，感受山上吹過來的無汙染涼風，玩得高興也照得開心。

「啊，膠捲沒有了。」隨著弟弟的一聲示警，我們才意識到拍照的速度太快了，帶來的幾卷膠捲，早已超出預期拍完了。此時離主峰還有一段距離，幸好主峰石階下有一個販賣部，裡面有出售「柯達」膠捲。幾分鐘後，我們小心翼翼跨過「渡仙橋」，坐在山石上靜等漫無邊際、遮擋一切的大霧消失，以便一睹天柱山主峰的雄姿；一起在山上等候的，還有安徽中醫學 院、淮南礦務局的幾名年輕人。

時間不長，濃霧盡散，似乎到處都是濕漉漉的。一會兒，像變戲法似的，陽光出來了，將山峰、陡峭山壁和四周古松染上一片金燦燦的光芒，此時，天柱山美麗風光盡收眼底。

「抓緊時間，快拍。」我和弟弟不約而同，手中的非變焦相機又活躍起來。這時，一旁的中醫學院兩個學生羨慕不已，他們可憐巴巴說：「我們相機中的膠捲全曝光了，想請大哥為我們拍幾張留作紀念可以嗎？」弟弟爽快答應，按照他們要求的站位連拍幾張，並在小本子上記下了詳細地址，保證一定將照片郵寄到學校。

約過了一個月，弟弟給我寄來了照片，他在信中遺憾地說，在山上買的那兩卷「柯達」，一張也沒沖洗出來；請北京一家照相館鑑定，技師說膠捲洗出來是紅色的，肯定有問題。我想，個體小商販再有本事，憑他一己之力，是絕對偽造不出封裝完好的名牌彩色膠捲，那麼，問題膠捲的源頭在哪裡？幾十元錢是小事，可珍貴瞬間的定格紀念卻永遠失去了。

對中醫學院的兩名學生感到很抱歉，怪只怪那害人不淺的「盲」膠捲。