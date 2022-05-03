《老物件情懷》棉被情

父母親從台灣帶來美國的棉被。

三十餘年前，父母親首次從台來美遊玩住在我家時，因老人家習慣睡硬板床，天冷時要蓋棉被，所以他們帶來兩床厚薄不同的棉被。此後，父母親時而來美與我們相聚，咱家一對兒女經常躲在棉被裡，與祖父母說悄悄話或教兩老說美語，屋內充滿笑語聲，全家圍坐棉被旁話家常的天倫樂畫面，至今仍歷歷如昨。

憶兒時，母親為我和弟弟各縫製一床小棉被，但我們姊弟都是「踢被寶寶」，每晚母都得起身數次為我們蓋被。後來在睡覺前，母親就為我和弟弟的腰間各繫一條帶子固定被子，此後根除踢被子的習慣。

在棉被是必需品的年代，母親每隔一段時間就要拆下家裡數個自製的棉被套清洗，將棉被內的棉花芯放在太陽下曬，再用一木棍輕打，使棉花芯變得蓬鬆又柔軟。偶爾我和弟弟在竹竿晾曬的被套和棉花芯下鑽來鑽去玩捉迷藏，見母親走來，我們就一溜煙閃人。晚上母親將棉花芯熟練地一一裝入曬乾的被套裡，我滿懷欣喜地撲向有「太陽味道」的鬆軟舒適棉被中，幸福地睡去。

上小學時，我見到校門口的小販老李在他的木箱內，放了米色小薄被覆蓋著要賣的饅頭包子；冬天時，曾在家中瞧見母親用小棉被蓋著一個鍋子說正在做酒釀，溫度能促進發酵；又見鄰居搬家時，將大鏡子放在被子裡運走，至此我才知曉，大小棉被各具有多種功能。

上中學時，有次我陪母親到一間棉花店拿取訂購的一床棉被芯，遠在老店門口外就聽到有節奏的「碰碰碰」聲在空中迴盪，那是來自店內師傅正在使用「棉弓」與「小棒槌」彈棉花產生的共振聲。店內棉絮飄飛，使我領悟到這是一個費力、費時、傷身的辛苦行業。

自上世紀末，純手工彈棉花老手藝漸被機械化操作取代。繼之，紡織工業發達，現在花樣翻新的被子，有化纖被、蠶絲被、鴨絨被、鵝絨被、駝絨被、羊絨被等，使得傳統棉被日漸式微。

結婚時，我和先生謹遵當年婚宴從簡的政令，也省卻聘金和嫁妝與繁文縟節，但父母親精選一張床及床上用品送給我們。當我看到龍鳳枕、合歡棉被、鴛鴦戲水床單、花開富貴床罩等，件件寄寓著父母親對我們婚姻美滿一輩子的祝願，不禁熱淚盈眶。

父母親晚年因往返台美旅途勞累，換成我們每年利用休假回台省親，看見家中衣櫥置放著新棉被，父母親說：「這個家永遠歡迎兒孫回來。」父母親將愛融入一床床的棉被中，並用它們來呵護著兒孫的一生，使我們溫暖地與好夢相伴。

如今，父母親相繼離世數年，這兩床在美的老棉被，已經成為我們暖身、思親、懷舊之物。