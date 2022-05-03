有一條田埂路，連接著一條山間叢草掩映的青苔小路，這是我最熟悉、最愛走的一條路，我稱為「媽媽的孝道」。

媽媽是外公外婆的么女，從小乖巧聽話，做事俐落，得到父母不少的疼愛，嫁得又不遠，兩家只隔著一丘田壟和兩個小山嶺，走來不過三、四里路。外公和我爺爺雖是親家，卻好似兄弟，爺爺最喜歡外公來我家拜訪，每次外公來了，爺爺再忙也會放下手邊的事，陪外公喝兩杯自釀的米酒。

他們喝酒不需要什麼菜，有時幾顆落花生，有時在閃著火星 的灰燼裡爆一把黃豆，但卻聊得綿綿不盡；看著兩位父親開心的樣子，媽媽總是滿心歡喜。那時候家裡窮，能吃飽飯不挨餓已經是殷實人家了，會讓人羨慕不已。青黃不接的時節，我們家每天只吃兩頓飯，並且要吃一頓乾飯、一頓稀飯才能度過荒月。

當時的肉、糖、布都是憑票供應，即使有錢也沒地方買，每家可以餵養一頭豬，那是用來完成派購豬任務的，自己不能宰殺，雞鴨鵝也不能擅自餵養，所以農家人一年難得開幾次葷。即使這樣，家裡只要有什麼好吃的，有時在水溝裡挖到一些泥鰍，有時在河裡摸到一點咬石螺，母親總是叫我去把外公請來一起吃。外婆是纏過足的，一雙粽子腳走起路來顫顫巍巍，怎麼請也不肯來，外公總是樂呵呵的，有時還哼著我叫不出名字的小調。

有一次收了下午工，天氣特別熱，我到河裡洗澡，剛到河水碧綠的潭邊，一條紅尾鯉從深潭裡浮出水面，像發暈似的板著身子打著旋，還濺起一圈圈雪白的水花。我知道是河對面村裡的人又在潭裡下了醉藥，魚醉得「不省魚事」，不知道往哪裡游了。我泅水過去，用雙手輕輕地托著魚的頭和尾，舉到岸上，興奮地提回了家，媽媽秤了一下，竟然有七斤半，全家人都很開心。

第二天大清早，媽媽就叫醒我，要我快去請外公來吃魚，我說：「娘，這條魚有七斤多，可以拿一點給外婆呀。」媽媽說：「你這個小孩，懂什麼？他們說給外公外婆拿東西是四舊行為，屬封建舊思想，是要挨批的，你以為是媽媽捨不得啊，快去快去。」媽媽這一說，我似乎明白了為什麼媽媽總是叫我把外公請過來吃，而不是把東西送過去讓外公外婆一起吃。

我打著赤腳，走在不知走過多少次的山間小道上，路兩邊的芨芨草結滿了潔白的露珠，像結滿珍珠的仙草，沉甸甸地向路心彎著腰，似乎在歡迎我的到來。我每走一步，總是小心翼翼伸出光腳丫，輕輕地碰觸那一顆顆晶瑩透亮的露珠，讓每顆露珠灑落在我的腳背上，涼沁沁的，心裡有說不出的爽快。

回來的時候，走在松櫪參天的山道裡，外公一會兒給我摘一捧山葉泡，一會兒為我採藍莓，我們小孩喜歡把它叫貓眼珠。有一種叫茶舌子的山珍讓我印象深刻，它長在山茶樹的樹葉上，像在樹葉上結著的一塊冰，揭下來也是一片樹葉的樣子，晶瑩透亮，吃起來脆脆甜甜的，讓人滿心歡喜。

春節又到了，大年初二，我們去給外公外婆拜年，有人告訴我們依然是不能提任何東西；出村的路口仍然有人把守，看見提東西的人，要麼是不准出村，要麼必須把東西留下。

不知什麼原因，母親這一次先在家裡發了好大的脾氣，她用乾荷葉精心包裹一些東西，然後裝進一個粗布袋裡，黑著臉遞給父親，一本正經地對我們說：「這一回就你們三個爺們去拜年，姑娘們就待在家裡。不過你們一定要把這個包裹幫我帶給老人家，我就不相信給父母帶點東西拜年就犯了這麼大的法，要坐牢抓我去。」父親看母親一臉嚴肅，一聲不響。

出了門，父親做了安排，說他去買一包香菸，要我把母親給的包裹用棉襖捲起來；到了路口他去給把守的人敬菸，趁機擋住把守的視線，並要我和弟弟假裝玩追趕子的遊戲，兩個人飛快地從路口衝過去，鑽進前面的山林裡，然後父親再過來與我們會合。

當父親找到我們兄弟時，我們分別拉著父親的手，愉快地走在去外公外婆家的山道上。母親雖然不識字，連自己的名字都不會寫，但母親讓我們走在她的孝道上，使我們享受到了人世間真正的天倫之樂，也明白了許多做人的道理。