《老照片說故事》我的俄羅斯朋友

作者與俄羅斯藝術家朋友合影。

一九九二年一月，朋友邀我參加西雅圖 俄羅斯俱樂部舉辦的慶祝俄羅斯新年活動，那是很特別也很具歷史感的宴會。在大廳一個長型餐桌上所擺放的佳餚，全是俄羅斯傳統新年菜餚，如前菜「奧利維耶沙拉」、伏特加酒，以及象徵財富的黑紅魚子醬、黑麵包和橘子等。

穿搭平常的男士們舉著裝滿伏特加的酒杯，和舉著裝葡萄酒、香檳的女人，杯觥交錯，談笑風生；當日賓客除了我之外，幾乎是清一色的猶太裔俄羅斯人、烏克蘭人等。有猶太朋友解釋：「他們和白俄羅斯 人都是起源於同一祖先，有共同的斯拉夫人語言和歷史。」

新年聚會洋溢著很俄羅斯的氛圍，活動上除了聚餐，還有傳統的歌舞餘興表演，並歡迎剛自俄羅斯移民來西雅圖的朋友。

其中最受人矚目的，是一對剛從挪威來到西雅圖的藝術家夫婦Elena Bolotskikh和Alexander Milkhailenko，以及他們抱在懷裡的一歲半女兒Maria。擁有莫斯科國立工藝美術學院藝術教育博士學位的Elena，和出生在西伯利亞的先生Alexander，他們在莫斯科擁有一間藝術工作室。

經由Mike介紹，Elena驚奇地對我說：「妳父親出生在中國北方？妳生長在台灣？妳父親是跟隨蔣介石到台灣嗎？」她接著說：「Russia是特殊的民族，是許多不同民族的大熔爐，包括蒙古和中國北方，因此我們古老的俄羅斯文化，蘊藏深厚的東西方文明歷史。我喜歡中國的陰陽結合說，一陽一陰是道，若能順大道之自然，天下則陰陽和諧、繁榮太平。」

我們一起參加西雅圖工藝展時，Elena送我一件她創作的「Head of Animal」油畫，以及一張「天使 」的複製畫。Elena說：「這兩件偏向冷調的黑色和深咖啡色的畫，都是一九九○年在莫斯科工作室的作品，當時身處共產主義社會，經歷極為深重的苦難，色調偏暗的畫作某些區域加了點白金色，那絲絲亮光是我內心深處生命的圖標。」

Elena的曾祖父與父親都是俄羅斯有名的肖像畫家，她深受家庭的薰陶，不管置身何處，藝術之根都深植於俄羅斯民族傳統文化的土壤裡。但是政治環境讓她與根源之間產生巨大鴻溝，最後只得藉由抽象藝術嘲諷俄羅斯在政治發展中的權力鬥爭與民主假象，挑戰所處的不自由環境。

一九九一年年蘇聯發生八月政變，當時住在莫斯科的Elena目睹國家因保守派政治家和部分軍人企圖推翻戈爾巴契夫未遂，而陷入一場災難。

在工藝展上，她指著「天使與劍」、「圍牆」及聖像畫說：「不管是身穿紅袍的天使、壁牆外的天使或選自聖經班堡啟示錄的人子，都是表達對真理的追求與夢想，希望天使能拯救我們的民主。這是八月政變後的作品，遺憾的是不能在俄羅斯公開展示。」

Elena說：「政變之後，除了造成嚴重的經濟和政治危機外，藝術家若不被協會承認，不但不能租用工作室，也不能自由購買藝術用品，甚至因沒有工作而被拘捕。」他們在挪威薩爾普斯堡文化博物館展出時，西雅圖Frye Museum等幾家畫廊分別為他們舉辦畫展，她決定和先生以特殊人才身分申請移民美國。

一九九四年我搬遷至雷諾一個小鎮Carson City，Elena與先生到我的住處拜訪，順便到太浩湖遊玩。分別時，Elena說：「自從一九九一年十二月二十五日，克里姆林宮旗桿上蘇聯鐮刀斧頭國旗換成俄羅斯的三色旗，我們就萌生回家的念頭。近三年了，想回俄羅斯的念頭未變，畢竟那是我生長的地方，雖然我們還是不相信共產主義瓦解後的俄羅斯，但是我們無法忘懷俄羅斯迷人的獨特文化。」

近日俄烏戰雲密布，我像隻鴕鳥般緬懷一九九二年在西雅圖認識的俄烏朋友。Elena回俄羅斯之前寄了一張明信片給我，她引用俄羅斯著名宗教家、哲學家尼．別爾嘉耶夫的話，「俄羅斯民族像謎樣的女人，她可能令人神魂顛倒，也可能讓人大失所望；她能激起對其熱烈的愛，也可能激起對其強烈的恨。」