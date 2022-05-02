古代人安家落戶、辛苦經營後，修築城牆防止天災人禍，有了城門和城樓，方便進出交通和瞭望守衛。若干年後，卻成為都市發展和交通的障礙，城牆拆除改成陽關大道，城門僥倖留下，也只能成為歷史的回憶。

我在台北市讀小學時，學校大門右側的公園路與愛國西路交口就是「南門」，雄偉的建築物城樓上書有「麗正門」三個大字；當年的明代城樓，燕脊朱牆烏瓦，結構純樸。

出了「南門」正對的就是南昌街，研判是條主幹道，連接羅斯福路可以直通新店、坪林到宜蘭。右側是公賣局，這是一棟巴洛克式的古建築物，非常獨特，左側是「樟腦局」，除了辦公室以外，沿著愛國西路到羅斯福路都是大型的儲油槽；樟腦油是易燃品，想來不是很安全，好在沒多久就拆建成「財政部 」大樓了。所幸沿著南昌街兩邊的行道樹，都還保留著，那可都是名貴的樟樹。

沿著愛國西路向西七百公尺，應該是古城牆的遺跡，一路經過台北女子師範、警備總部，以及右側的省政府和財政部宿舍，還有後來改建招待外賓的「大同之家」，現在都規畫改建成總統官邸了。再過了博愛路就是「小南門」，正式名稱為「重熙門」，曾是供騾馬商賈貨運的便道，可以通達博愛路、廣州街、中華路、中心診所（和平醫院前身）、貓狗醫院集中地。

我頗為質疑如此規畫，清朝在植物園裡的「巡撫官衙」不就坐落在城外了嗎？研判可能斜出由「南海路」向西，轉和平西路再接「小南門」比較合理。

「小南門」城牆再沿中華路向東八百五十公尺，到西門圓環就是「西門」又稱「寶成門」的原址，由於比較繁華，最早被拆除。當地早年設有「迎官亭」接待清朝官員渡海到台，附近只有憲兵司令部、紅十字總會、新生戲院、紅樓劇場、新世界戲院、西瓜大王和中華商場。成都路直通水門和台北港碼頭想必是幹道，附近連結內江街、寶慶路、衡陽街、漢中街。

城牆再沿中華路向東一千公尺，到延平南北路就是「北門」又稱「承恩門」圓環了。附近有郵政總局、鐵路局、美國大使館、打字機一條街（如今是照相機一條街），連結忠孝西路（原中正路、八德路）接近台北火車站、公路局車總站、公共汽車總站等交通樞紐，熱鬧可想而知。延平北路是早期最大商區，整條街都是商店，直通台北擺渡碼頭（後改建大橋）聯通三重，可到南部。

城牆繼續沿忠孝東西路向東二千五百公尺，到中山南北路口直角轉向南，經過台大醫院、台大醫學 院、教育部 到達「東門」又叫「景福門」。在民國五十五年（西元一九六六年）就被蓋建成「清朝琉璃瓦亭閣式建築」的城門，一直都非常出鋒頭，每逢國家重大慶典或抗議示威遊行，都是記者取景的好地點。

附近有台大醫學院、台北賓館、中央黨部、省政府宿舍和三軍球場，連結道路中山北路景觀大道還可通往圓山、士林、大直、陽明山、淡水。介壽路為首善之區，仁愛路和信義路直達當年尚未開發的東區，城牆沿中山南路向南一千八百公尺則接回到「南門」，完成全線。

舊有的台北市區看來不大，從學校大門邊的「南門」到小南門、西門、北門、東門，再回南門，總距離不到七公里，普通人一小時就可繞城牆一圈。後來台北經由長期發展、披荊斬棘的建設，終於躋身成為世界級的大都市之一，每次回到台北、登高木柵貓空，遠眺繁華高樓四起的市區，心中卻仍舊在探索著幾座古城門。