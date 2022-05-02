三十二歲那年，傑出的丈夫車禍 辭世，留給我的是一雙年幼的子女，和在異國孤軍奮鬥十三年的艱辛歲月。慶幸孩子們奮發進取和上蒼庇佑，我們親子三人一路走來，竟頗為安然順暢。

四十五歲時，由於長期母兼父職，又欠缺運動，身心出現病痛的警鐘。在一次偶然機緣中，我和國標舞結了不解之緣，說也奇怪，身心狀態不僅很快大幅改善，同時給予我滿滿的自信和快樂，彷彿瞬間回到年輕時代的美好歲月。

那時候每次有機會許願時，都是祈福上蒼賜予我一名比我高段的舞伴，能夠在我最愛的舞蹈路上結伴同行。到了四十七歲，真是我人生中的幸運之年，感恩上蒼的垂愛，不僅替我覓得了舞伴，同時賜予我人生的第二個春天，兒女和親友們更是送上滿滿的祝福。

之後的周末假日都造訪不同的Dance studio，或許是因為我們的舞蹈動作中充滿著歡樂與溫馨，不少舞友都要求我們開班授課，那時的華人社團活動也常邀請我們去表演助興。

在此同時，我們夫妻對未來的舞蹈之旅有了理念分歧，因為所有的運動均如同金字塔結構，我希望能繼續進步至最尖端，當然就要無限地投資 時間和金錢去追尋目標。但當時任職於Smithsonian Institution的外子卻認為，許多在舞蹈金字塔底層和中段的長者需要我們幫助；過去多年，他們為家庭、事業、前途奮鬥。他認為我們要幫助他們在退休 後以舞蹈來妝彩後半生。

我聽了外子的心願，除了欽佩他的胸懷，同時更汗顏自己的狹隘，所以我立即與他達成共識，如此就開始了一段漫漫但充滿著快樂、愛心的教舞之旅。跳舞之路沒有畢業的終點，因為學無止境，「舞」動人生是預防老人痴呆最有趣的運動之一。