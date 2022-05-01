春天到了，地裡的野菜經過冬天的蓄力，興奮地鑽了出來，由此我想到小時候向哥哥學習挑菜的事，感慨良多。

那是一場春雨過後，野菜從鬆軟的土地露出頭來。那日我和大四歲的哥哥，一人胳膊上挎一個竹籃，要到地裡去挑菜。走在凹凸不平的田間路上四處搜尋，一會兒哥哥指著地裡的一片野菜說：「你看，這裡長出的一片苦麻菜，足夠咱倆挑滿籃子的。」

隨後哥哥俯下身，用小鐮刀的尖端插進菜的根部往上一撬，一棵菜就被鏟了下來。拾起菜，抖抖上面沾著的泥土放到籃子裡，挑完一棵菜再挖另一棵。哥哥的身體一直彎曲著，不直腰；我剛俯下身，就直起腰四下張望，並對哥哥說：「這裡的苦麻菜雖然多，但是個頭太小了，說不定遠處有比這裡更大更多的菜，咱們先把這裡放放，到遠處去看看吧。」哥哥說：「你想得倒好，遠處有沒有菜還說不定，要是沒有，我們轉悠半天一無所獲，時間就被我們浪費掉了。趁著這裡有菜，我們塌下心來，在這裡挑吧。」

我迫不及待地說：「哥哥，你沒有到遠處去，怎麼知道就不能找到新的挑菜地點，說不定走不了多遠，就會發現又大又多的菜。」就在我即將走開時，哥哥一把拽住我的衣襟，斬釘截鐵地說：「不許走，咱倆就在這裡挑。」可是我脾氣倔，不肯聽哥哥的勸，執拗地走開了。看到我遠去，哥哥失望地望了望我，俯下身繼續挑菜，不理我了。

我充滿期待地往前面走，眼睛瞪得溜圓，不放過地裡的每株野菜，可是地裡的野菜就是不現身，找啊找啊，終於發現一株苦麻菜，我將其剜到籃子裡。苦麻菜的長勢有個特點，它的根系發達，一個主根能分出好幾個根，在土地裡延伸，一株能生出好多株。我希望在周圍挖出其他苦麻菜，可是偏偏只有這麼一個獨苗，四周一棵菜也沒有。

我回頭看看，走出來很遠，已經望不見哥哥了。我想回去哥哥那裡挑菜，可是自尊心極強的我，怎能夠讓自己認輸，失去面子？我不能屈服，我既然從哥哥那裡走出來了，就要找到一片新的挑菜地，找不到就不回去。我要用事實說明我的想法是正確的。

我堅持地繼續找尋，有些累了，恰好前面的路旁有一塊大石頭，我坐在上面小憩。看看空乏的竹籃，那株苦麻菜孤獨地躺在籃子底部，失去根又缺乏同類陪伴，也正傷心呢。我繼續往前走，再次發現幾株苦麻菜，急匆匆剜到籃子裡，繼續遠走，就再也沒有發現野菜的蹤影。

此時，天色漸漸暗下來，我聽到哥哥在遠處喊我回家的聲音，循著聲音往回走，當我看到哥哥已經挑滿一籃子菜時，愧疚地說：「哥哥我錯了，不如和你在這裡一塊挑菜了。」哥哥說：「明白了就好，地裡的野菜不是像你想像得那樣多，看到了，就不要放過，剜到籃子裡才是我們的菜，放過了，走過這個村就沒有這個店了。你看你，四處去轉悠，收穫寥寥吧。」

我學會了挑菜之外的道理：想多挑一些菜，就必須盯住一片目標，俯下身子挑淨，不能三心二意，才能讓人生理想變成現實。