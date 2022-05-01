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《老照片說故事》難捨父母情

文、圖／李麗珠
初抵台灣的作者父母親。
初抵台灣的作者父母親。

父親屬兔，民國四年（西元一九一五年）生於山西，他自幼喪母，由鄰村的外婆撫養長大；母親屬牛，比父親小了整整十歲，生長在以釀酒致富的大戶人家。抗戰時外公以國家大義為重，把祖傳的曹家大院借給父親駐防，沒過了幾年，又把自己的女兒嫁給英勇有為的父親。

我不知道曾經少年得志的父親，是如何熬過在台灣對前途感到落寞的日子；也不知道曾有著錦衣玉食的母親，是如何無怨無悔地與父親一起走過陋室的艱辛。

父母親在舉目無親的台灣，胼手胝足重建家園，未久我們三姊妹陸續出生，巧的是鼠牛虎兔龍，串成了五個緊緊相連的生肖。父親在省糧食局覓得簡單的職位，以辛苦掙來的九三米把我們養大。小時候常見父親就著開水吃泡饅頭，卻從不吝花錢替我們買書訂報，他總教我們開卷有益的道理，希望我們努力求上進，因為知識才是真正的財富。

父親還曾經退回了銀行因誤溢付的款，以身教引導我和妹妹們，依自己的能力去安排生活，不取不義之財，才能永遠心安理得。走筆至此，我再次閉上雙眼，任由淚水滑落，因為我又感應到為我們辛勞一生、卻無緣享受女兒福的父親。

與父親緣遷一生的母親，有著善良平和的天性，她從不與任何人爭長短，凡事只以丈夫與孩子為重，每當她一個人在背地抹淚時，我們知道她又在想外婆了。家中少有餘錢為我們買新衣服，但母親總能用雙手縫補出我們所需；她也能以每天微薄的家用，為我們張羅出簡單可口的飯菜。

長年來母親以她擅長的麵食，做出好吃的包子花捲、饅頭烙餅、撥魚兒及炸醬麵，養饞了我和妹妹們，也溫暖了許多山西老鄉的胃。直到幾十年後的今天，父親的仁義與豪邁、母親的大度與好客，仍不時在下一代鄉人的口中津津樂道。

到台灣四十年後的作者父母親。
到台灣四十年後的作者父母親。

身為長姊的我，久居異鄉為異客，疏於對母親的照顧，違背了父親臨終前的囑咐；妹妹們秉性純厚，在父親走後的幾十年裡，以工作上的成就為母親打造出優渥的生活環境，替父親享了他來不及享的福。母親於九十高齡辭世，對妹妹們在母親病中五年的悉心照顧，我除了內疚與慚愧，自知此生永遠無以為報。

又是一個夢醒時分，我摸了摸淚濕的枕巾，想著父母親健在時的身影，心中常有一束香，卻不知投向何？只見窗外的明月高懸，再次寄語蒼天，為我遞送無盡的思念。

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