一九九○年我通過加州中醫針灸執照考試後,開始在洛杉磯 一家脊柱損傷康復中心工作,當時該中心每天治療來自全美以及世界各地的高位截癱瘓病人,所有病人都接受全天八小時康復治療,包括理療、職療、水療、站立、關節肌肉活動、生物反饋治療、電針刺激、推拿等。大部分病人經過一段時間治療後,都有不同程度的功能恢復。

戴爾每天上午完成幾項治療後,十一時會準時到我的診室接受針灸推拿,並由看護告訴我他的病況。戴爾患病前是洛杉磯縣警察局的警長,四十二歲,一年前執行任務時突然摔倒,隨隊警員馬上送他到醫院急診,並通知他的太太黛安娜。

黛安娜在急診室見到丈夫時,戴爾對她說:「Honey,stay with me(親愛的,留在我身邊)。」這是戴爾生平說的最後一句話。他患的是腦幹中風,就是腦溢血的一種,腦幹以下脊髓全部功能喪失,高位截癱,也失去了話語能力。

第一次見到戴爾時,他坐在電動輪椅裡,用自己的下巴控制著輪椅,已經接受了全癱的現實,保持樂觀積極的心態。因為是工作中受傷,戴爾所有的醫療、康復、看護,包括家居住房適用輪椅的改建和家屬的醫療費,工傷保險和縣警局全部支付。和戴爾問病史與交流是一個問題,由於他不能說話,只能搖頭點頭,我向護士學會了和他對話的方法:我發聲As、Hs、Ns、Us,當念到As,他點點頭,我就知道第一個字母 是A到H之間;我再說A、B、C、D,當我念到D時,戴爾點頭,第一個字母就是D,依此類推,組成句子。

病人在康復中心一般都要治療三到六個月,時間長了,醫生、治療師和病人彼此互相熟悉。戴爾是病情最嚴重、也是最受歡迎的人,他總是給每一個人招牌微笑,很多人見到他時,都要給他一個擁抱,鼓勵他繼續努力改善恢復身體功能。

因為是高位的脊髓損傷,戴爾雖然不用呼吸機,但有吞嚥障礙,進食飲水常常嗆入氣管,引發吸入性肺炎。針灸是唯一能夠幫助他吞嚥、減少嗆食的療法,每次我為他針灸時,他的看護都會去麥當勞買兩個雙層漢堡和大杯可樂;我起針後,他就會大口地吃漢堡,再把可樂喝光,對我微笑著頻頻點頭表示感謝,一付心滿意足的樣子,我也十分高興,中國的傳統醫學 真是神奇。

戴爾有三個孩子,當年分別是十二歲、八歲和六歲。和他聊天時,他表示深知自己的病情,但他要堅持撐到孩子們高中畢業。按照常規的醫學觀點,高位截癱的病人存活率大約是七至八年,當年「超人」演員克里斯多福·李維(Christopher Reeve)高位截癱後,有那麼好的醫療條件,也只存活八年。

治療戴爾一段時間後,我們成了朋友,有一次他請我去他家參加生日聚會,我有機會見到他的家人和朋友們。他的睡房給我的印象非常深刻,床的對面牆上貼著一個橫幅「YOU NEVER FAIL UNTIL YOU STOP TRYING(不懈努力,永不言敗)」,我心頭一震,戴爾就是靠著堅強信念,頑強地與病魔抗爭。

我離開康復中心自己開診所後,因為已經是很多年的朋友了,戴爾還是經常來治療,有時我也會出診到他家為他針灸。戴爾依靠著堅強意志和活下去的勇氣,高位截癱後存活了二十二年,這可以說是醫學史上的奇蹟。他不但如願以償看到孩子們高中、大學畢業,還享受了含飴弄孫的樂趣。

戴爾在電腦上傳給我一張他在床上、孫子坐在他肚子上的照片,笑得好開心呀。二○一一年過完新年後,戴爾有一個月沒有消息,他太太打電話告訴我,戴爾因心臟病去世了,他走得很安詳,沒有痛苦,只有對家人的眷戀。