一九九○年我通過加州中醫針灸執照考試後，開始在洛杉磯 一家脊柱損傷康復中心工作，當時該中心每天治療來自全美以及世界各地的高位截癱瘓病人，所有病人都接受全天八小時康復治療，包括理療、職療、水療、站立、關節肌肉活動、生物反饋治療、電針刺激、推拿等。大部分病人經過一段時間治療後，都有不同程度的功能恢復。

戴爾每天上午完成幾項治療後，十一時會準時到我的診室接受針灸推拿，並由看護告訴我他的病況。戴爾患病前是洛杉磯縣警察局的警長，四十二歲，一年前執行任務時突然摔倒，隨隊警員馬上送他到醫院急診，並通知他的太太黛安娜。

黛安娜在急診室見到丈夫時，戴爾對她說：「Honey，stay with me（親愛的，留在我身邊）。」這是戴爾生平說的最後一句話。他患的是腦幹中風，就是腦溢血的一種，腦幹以下脊髓全部功能喪失，高位截癱，也失去了話語能力。

第一次見到戴爾時，他坐在電動輪椅裡，用自己的下巴控制著輪椅，已經接受了全癱的現實，保持樂觀積極的心態。因為是工作中受傷，戴爾所有的醫療、康復、看護，包括家居住房適用輪椅的改建和家屬的醫療費，工傷保險和縣警局全部支付。和戴爾問病史與交流是一個問題，由於他不能說話，只能搖頭點頭，我向護士學會了和他對話的方法：我發聲As、Hs、Ns、Us，當念到As，他點點頭，我就知道第一個字母 是A到H之間；我再說A、B、C、D，當我念到D時，戴爾點頭，第一個字母就是D，依此類推，組成句子。

病人在康復中心一般都要治療三到六個月，時間長了，醫生、治療師和病人彼此互相熟悉。戴爾是病情最嚴重、也是最受歡迎的人，他總是給每一個人招牌微笑，很多人見到他時，都要給他一個擁抱，鼓勵他繼續努力改善恢復身體功能。

因為是高位的脊髓損傷，戴爾雖然不用呼吸機，但有吞嚥障礙，進食飲水常常嗆入氣管，引發吸入性肺炎。針灸是唯一能夠幫助他吞嚥、減少嗆食的療法，每次我為他針灸時，他的看護都會去麥當勞買兩個雙層漢堡和大杯可樂；我起針後，他就會大口地吃漢堡，再把可樂喝光，對我微笑著頻頻點頭表示感謝，一付心滿意足的樣子，我也十分高興，中國的傳統醫學 真是神奇。

戴爾有三個孩子，當年分別是十二歲、八歲和六歲。和他聊天時，他表示深知自己的病情，但他要堅持撐到孩子們高中畢業。按照常規的醫學觀點，高位截癱的病人存活率大約是七至八年，當年「超人」演員克里斯多福·李維（Christopher Reeve）高位截癱後，有那麼好的醫療條件，也只存活八年。

治療戴爾一段時間後，我們成了朋友，有一次他請我去他家參加生日聚會，我有機會見到他的家人和朋友們。他的睡房給我的印象非常深刻，床的對面牆上貼著一個橫幅「YOU NEVER FAIL UNTIL YOU STOP TRYING（不懈努力，永不言敗）」，我心頭一震，戴爾就是靠著堅強信念，頑強地與病魔抗爭。

我離開康復中心自己開診所後，因為已經是很多年的朋友了，戴爾還是經常來治療，有時我也會出診到他家為他針灸。戴爾依靠著堅強意志和活下去的勇氣，高位截癱後存活了二十二年，這可以說是醫學史上的奇蹟。他不但如願以償看到孩子們高中、大學畢業，還享受了含飴弄孫的樂趣。

戴爾在電腦上傳給我一張他在床上、孫子坐在他肚子上的照片，笑得好開心呀。二○一一年過完新年後，戴爾有一個月沒有消息，他太太打電話告訴我，戴爾因心臟病去世了，他走得很安詳，沒有痛苦，只有對家人的眷戀。