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談抽菸

平心

四十多年前，我在美國第一份工作的辦公室內有七張辦公桌，七人中有四人抽菸，他們桌上都有一個菸灰缸。在忙碌的工作中，那四個同事輪番吸著菸，加上老闆也在他單獨的房間內吞雲吐霧，辦公室常籠罩在煙霧瀰漫中，半世紀前這種現象是司空見慣的。

多年以後，由於越來越多研究顯示，抽菸及二手菸會對人體造成嚴重傷害，因此很多國家早已通過不同形式的法律對抽菸嚴格規範，因此「禁止吸菸」的標誌隨處可見。

記得二十多年前，我的同事桃樂絲是個老菸槍，當時室內已不容許抽菸，上班時間她定時離座到室外抽菸；但每逢下雨天，她想抽菸便只好站在屋簷下以免淋雨，若碰到大冷天，她就哆哆嗦嗦地縮在側門角落過菸癮。為此她常覺得委屈，自嘲說社會視抽菸者如同二等公民。當時她已六十出頭了，抽了一輩子的菸，戒菸對她來說是下輩子的事。

有一陣子，她在重感冒復元後回來上班，平常就不時聽到她斷斷續續的咳嗽聲，病後她咳得更厲害了，時有上氣不接下氣的可能。果然幾天後她住進醫院，因為頻頻咳嗽，劇烈振盪胸腔，竟咳斷了兩根肋骨。

她從醫院回家靜養了一段時間後，重回辦公室，上身安裝了醫用骨折固定帶，只能耐心等待肋骨慢慢自然癒合。為了避免振動受傷的肋骨移位，她需要不時地用類固醇噴霧劑來止咳止喘，每見她滿面痛苦及無奈，總令人不忍卒睹。

那年冬天，她因經常生病便決定提早退休，未料一年後傳來她病逝的惡耗，同事們都不勝唏噓，感傷悲嘆。

在我居住的公寓外圍，築有一道高高的長牆，牆外有一條窄巷，方便居民直接步入公園的走道。過去十多年來，由於針對二手菸的禁令越趨嚴厲，室外十五呎之內皆禁止抽菸，窄巷的地點偏僻又隱蔽，所以不成文地成了癮君子抽菸之處。為避開巷內濃厚的菸味，平日上公園我都寧可繞道而行。

常見一體型瘦小、二十歲左右的女子，在窄巷口邊緣處，安詳地坐在自備的小折椅上，一邊抽菸一邊專注地看手機，腳邊放了一個菸灰缸。我多次經過那裡，只見菸灰缸已盛有五、六支菸蒂，不禁心頭一緊，看她如此年輕，卻已有這般菸癮。

鄰居太太的女兒是一個專為服飾店拍廣告的模特兒，為了健康及保持良好的廣告形象，她成功地戒了菸。然而戒菸之後，她的體重開始逐漸增加，令她感到極度不安，為了保住身材及工作，她又默默地重拾菸癮了；身為母親對女兒的抽菸抉擇，也只能徒呼奈何。

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