《老物件情懷》母親的雙鵝布針插

作者母親做的雙鵝布針插。

記得我剛上小學時，經常因為穿著母親縫製的繡花鞋和新衣裙，受到同學的媽媽們豔羨和讚賞，都誇我有一個心靈手巧的媽媽，也讓小小的我為自己得意、為媽媽自豪。

那時物資匱乏，人們只求吃飽穿暖，沒有太大奢望。回想起來，母親在窮苦的日子中對於美的追求，真是超乎常人。

母親祖籍河南 虞城鄉下，十一歲失母，從小過著窮日子，沒機會上學識字，可是有著很強的求知欲。針線活方面，嬸子大娘誰手巧她都跟著學，外祖父因家窮沒有再娶，母親小小年紀就承擔了為兩個弟弟和父親一家四口的煮飯、縫衣等家務。

母親自己成家後，六個孩子相繼出世，她精打細算，一家八口的衣服鞋子全都一手承辦，一年四季的衣服都能剪裁縫製，我直到上大學都沒有穿過買來的衣服。

有了巧手的媽媽，女兒們都樂享其成，就沒那麼能幹了，我能做的針線活也就是早年納個襪底、補個襪子、打個補丁等；現在生活條件好了，除了偶爾換個鬆緊帶、縫個扣子，更是很少用針線。但是只要用針，我就會拿出早年母親給我的雙鵝布針插和木疙瘩（早年河南民間鄉下人用的一種木製頂針，圖左上）。

雙鵝布針插是我要上中學去住校時，母親用做衣服剩下的邊角布料專門為我縫製的，模樣像一對游水的小鵝。巧妙的是雙鵝的背上，還有一個隨著可以提掛、線繩拉動的方帽子，用針時拉起帽子取針，用完後把針別上去，然後再把帽子向下一拉，就會把針妥妥地蓋住。這樣可以保證縫衣針既不會生鏽又不會丟失，這是母親的原創，真是匠心獨運，美觀又實用。

木疙瘩的用法是將右手中指和無名指，套進木疙瘩中心圓孔的布襻，把木疙瘩置於手心，當拇指和食指捏著縫衣針縫東西時，手心裡的木疙瘩就勢在針鼻末端頂一下；特別是縫製厚實的東西或納鞋底襪底時，有了木疙瘩頂針的助力，針的運行就很順暢省力。

因為我從小用慣木疙瘩，以至於後來不管走到哪裡，見到的頂針各式各樣，但我只要用針線，仍必須要用媽媽給我的木疙瘩才能得心應手，別的頂針都用不慣。

當年媽媽把這兩樣小小的物件送給了我，它們跟隨我離家上中學住校、下鄉當知青、回城上大學、留校任教，直到九○年代出國留學定居。我雖然沒學會像母親那樣能縫製整件衣物、鞋子，但半個多世紀以來，這兩樣東西一直跟著我，木疙瘩頂針上深淺不一斑痕，見證著我生活中的縫縫補補，也鐫刻著我對母親的無盡思念。當年母親在我十幾歲第一次離開家前，為我縫製雙鵝布針插時的音容笑貌，一直留存在我的記憶中。

光陰荏苒，現在我早已是退休 老人和兩個可愛孫女的奶奶。在曠日持久的避疫時期，孫女們上學也不正常，居家時間多了，為了排解鬱悶煩躁，我試著教八歲的孫女使用針線，她一眼就看中了我的小針插，愛不釋手。見她如此喜歡，我就給她講了布針插的來歷，讓她明白每個人不管高低胖瘦，也不管多麼老，都是從小嬰兒開始成長直到變成老人，讓她思考一個人一生中角色的變化。

我已對孫女做出承諾，將來某一天，我會把雙鵝布針插送給她，希望她能像我一樣喜歡並使用它。我之所以沒有馬上給她，為的是進一步激發她的興趣，也為了增加一點儀式感。「慈母手中線，遊子身上衣」這樣的情景在現實生活中，特別是孫女們將來的生活中極有可能已不復存在，但母子之情和人世間的愛不會消失。

如今，既然孫女一時興起願意學習使用針線，技多不壓身，會了總比不會強。經過幾次練習，大孫女在掌握了基本的針腳和縫製方法後，在我的指導下，先用舊牛仔褲剪下的布料縫製了一個深藍色錢包，還配上了淺色小花做裝飾，我又幫她裝上了拉鏈，她就用來裝壓歲錢了；妹妹看了也想要，她又給妹妹縫了一個淺藍色的以便區別。

小有進步後，孫女對縫紉仍然興趣盎然，我又讓她用從壞了的兒童花傘拆下的尼龍布，縫製了簡單的香包。我們一起給香包裡面塞進棉花、撒上香水，外面仿照布針插的設計釘上毛線流蘇、珠串和掛繩。她很高興有了這個新技能，明白了熟能生巧，也初步有了一些廢物利用的環保意識，還說要用剩下的布料多做幾個，留著送給好朋友呢。我很高興母親送的布針插，很快就會交由孫女保管了，這就是愛的傳承。