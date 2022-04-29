退休多年遇上新冠疫情，宅在家過著隱居生活，朋友教我冥想（Meditation），讓心神安定下來。有一天，兒時往事浮現，不知怎地，居然想起當年給我開扁桃腺的李寶實醫生，心血來潮上網查詢一下，發現李醫生了不得：他上世紀二○年代留學英國 愛丁堡皇家醫學院，學成回國懸壺濟世，是中國耳鼻喉科泰斗，後來「從軍」。李寶實曾任上海第二軍醫大學副校長，頭銜很多，活到八十七歲。

現在開扁桃腺手術 算是小事，但七十多年前可不簡單。那時我才八歲，兒時身體虛弱經常發燒，父母心焦得到處尋醫問藥，經朋友介紹後找到李寶實醫生，經檢查發現我的扁桃腺腫大發炎，要開刀。

那時李醫生服務於上海一家坐落在陝西南路新樂路的私人醫院。寶貝兒子要動手術， 如同現今人們遇到心臟、腦顱開刀，談虎色變，爸媽做了不少調查研究，知道李醫生是留學英國的大醫生，且私人醫院是單間病房，有兩張床，母親可以陪夜。換到今天美國，恐怕保險公司不肯給付，除非是上層人士，真是天下父母心。

趁暑假休息住進醫院。上海夏天炎熱潮濕，那時沒有空調，半夜感覺有一樣東西在我嘴唇邊移動，母親聞訊開燈，發現大膽蟑螂竟然在我頭上動土，立即除掉蟑螂。

第二天清晨，父親趕到，父母雙雙送我進手術室。醫生開刀前為我全身麻醉，麻藥進入我口鼻腔時的怪味，七十年後都還記得。朦朧中覺得有人用力壓住我的雙腿，後來才知道，德國佬的進口麻藥對我這個中國小毛孩「水土不服」，導致手術時間大大拖長，父母在外邊急壞了。

甦醒後覺得喉嚨發脹，不能講話更不能進食，總算度過不眠之夜，第三天才出院。

回家後儘管還覺疼痛，卻迎來天天美食。醫生關照，多吃冰淇淋，那個年代，這可是一件奢侈的事，記得媽媽花大錢買了我特別喜歡的杯狀冰淇淋，有各種口味，附加一隻小勺子。那時沒有冰箱，媽媽每天去買。

吃完洗淨杯子、勺子，放進我的收藏盒子裡，好像集郵那樣。扁桃腺割除後，從此根除了我經常喉嚨發炎的病症，終身受益，很感謝父母。

十多年後，小妹也去開扁桃腺，李醫生已從軍。小妹是在一家公家醫院動手術，斜躺在類似於拔牙的專用椅子上，開完當天出院，只吃了兩天冰淇淋。

如今開扁桃腺屬於外科實習醫生的四大「入門」手術之一。三甲醫院（平民最好的醫院）收人民幣九百六十元，另加各種雜費，總共千把塊而已。更有用高科技低溫等離子切除的微創手術，門診當天回家，花費人民幣一萬五千元（約二三五四美元），對於沒有醫療保險 者卻是一筆不小的開支。

筆者年前在馬里蘭州的約翰‧霍普金斯醫院做了前列腺根除手術，醫生面對螢光屏操縱機器人手臂，在我腹部挖了幾個洞將器官取出，算是微創手術。老伴子宮息肉，醫生用的是無創手術，術後一小時平安回家；如今更換人工膝蓋，用類似駕車的GPS導航技術定位，精確覆蓋，免除疼痛，手術後第二天可下床行走。

烏克蘭戰事未歇，各類新式武器紛紛亮相，如果能節省軍事經費，用作醫療研究，多發明那些治病救人的醫療器材，那該多好。