《老物件情懷》抄琴譜

「少女的祈禱」手抄琴譜。

這是一份六十多年前的手抄琴譜「少女的祈禱」，樂曲是波蘭的一個年輕姑娘巴達捷夫斯卡於一八五六年、二十幾歲時發表的作品。可惜幾年後她因病而香消玉殞，但仍為後世留下了這首經久不衰、百聽不厭的鋼琴名曲。

我怎麼會接觸到鋼琴、迷戀音樂甚至刻苦抄譜的呢？上世紀五○年代初，我考進了蘇州「江蘇省立新蘇師範」，學校是由蘇州師範、蘇州女師和景海幼師合併而成。景海幼師是教會學校，有不少鋼琴和樂譜，當我一進校門，就聽到叮叮咚咚的鋼琴聲不絕於耳，但想不到我從此與音樂、鋼琴和樂譜結下了不解之緣；師範學校很重視音樂教育 ，特別開設「琴法」課，我有幸拜在從美國學成歸來的徐愛美老師門下。

她經常為我們演奏「少女的祈禱」等膾炙人口的鋼琴作品，大家都聽得入迷。凡是讓我聽到了一首動人心弦的曲子，就會千方百計地去尋覓，並想方設法將它抄下來；徐老師有本又厚又重的琴書「世界鋼琴名曲大全」，書中就有我許多心儀的曲子，我常常向老師借來抄一抄。

有些人對五線譜並不熟悉，看到滿紙都是蝌蚪，感到萬分無奈不知該從何下手，所以當他們看到我如此投入，孜孜不倦地埋頭抄樂譜，便把我視為異類。

我在抄錄「少女的祈禱」時，想起了老師的示範和分析，大有所悟，發現該曲的確有不少獨到之處。樂曲開始就是一個由高音到低音的下行音階，宛如教堂清脆的鐘聲，正召喚著這名少女和眾信徒走向教堂；下一段用好幾句三十二分音符，甚至一拍彈十一個音符組成一串串快速向上的音流，勝如行雲流水，表達人們迫不及待去禱告的心情。

在最關鍵處，用少見的兩手交叉演奏技巧，讓右手在下方低音區域去彈奏樂曲的主旋律，彈出那來自內心深處的肺腑之聲，是禱告的核心內容。最後，強而有力連續向上推進的八度音程，鏗鏘有力，達到全曲的高潮，曲雖盡而意味無窮。作者用此方式，虔誠地讚頌救世主，企求上帝接受眾人的禱告，護佑蒼生能如願以償，想不到「少女的祈禱」還有這等功效。

鋼琴彈久了也要維修，每到寒暑假，學校就請修琴師傅、也就是校音師到學校修理，校音是他們的最後一道工序。校音結束，我都會聽到一陣「少女的祈禱」，他們一邊彈一邊仔細地審聽，直到滿意為止。

我工作後，從上海買回來一架鋼琴，不久後，琴廠派員前來檢查，工作非常認真負責，結束前，他也熟練地彈奏「少女的祈禱」，覺得沒有問題才離去。來美後，我買了鋼琴，美國琴行也特地派技師上門服務，他和所有的校音者一樣，工作一結束就坐在琴前奏響了「少女的祈禱」，這時我才明白，中外專業的校音技師都要掌握修琴的全部技能，還要學會彈鋼琴，而且要嫻熟地演奏「少女的祈禱」，用耳熟能詳的音調作為檢驗校音質量的重要手段。

通過抄琴譜，我還抄出了一個驚人發現。我抄到經典鋼琴曲「獻給愛麗絲」時，竟發現該曲第八小節處，第四個音是「mi」，而在另一個版本上是「re」，令我萬分驚愕。到底孰是孰非？我也無法去找貝多芬的原稿來校對，看來也只能聽之任之了。

隨著科技進步，現在到處都有影印機，任何複雜的琴譜都唾手可得，但我還是非常珍惜手抄的琴譜，它是我在探尋音樂道路上支撐我不斷前行的拐杖，更是我刻苦學習、努力追求夢想的有力見證。