好友的母親性格開朗善交朋友，也是一個我很尊敬的長輩。平日裡好友覺得她媽媽年紀大了，忘東忘西很正常，但最近她媽媽漸漸在找不到東西時懷疑是孫輩拿走了，或是懷疑家裡外傭偷了；有時候還繪聲繪影說得很像一回事，說有人開門進來偷了她的鑽戒等貴重物品。

好友對我說，前年她有個好同學回台探親後要返美，她就麻煩這個同學帶她媽媽到在美國的弟弟家小住一陣子，讓自己有一個喘息的機會；但住了不到半年，她媽媽就吵著說不習慣，非要回台灣不可。她弟弟只好買了機票陪媽媽一起回台；弟弟說，媽媽告訴他，姊姊的這個同學在轉機時，和航空公司櫃台小姐討價還價要百分之十八的回扣。好友弟弟認為，這可能是媽媽把她在台灣退休 後拿的十八%，聯想到這件事上。

她弟弟還說媽媽曾很嚴肅地告訴他，姊姊的這個同學在飛機上帶著耳機念念有詞背聖經，應該是一個摩門教徒。弟弟告訴姊姊，媽媽提到摩門教徒是有原因的，因為他家附近有一座摩門教教堂；弟弟還和她說了一些媽媽在美國發生令人啼笑皆非的事，雖然姊弟聊得看似輕鬆，但心裡都不輕鬆，因為媽媽有可能失智 了。

隨後，好友上網大量收集了很多有關阿茲海默症 和失智症的資料，以及它們兩者之間的關係。看到媽媽情緒上的改變，和一些無法解釋的行為，好友做出決定：該帶媽媽去看醫生了。雖說伯母最終還是被診斷出有初期失智症，但也可以說是一個大幸，因為有了診斷結果，好友知道未來的路雖長，但有了方向，知道如何好好照顧媽媽，讓媽媽的生活更有品質。