Tina眼眶凹陷，眼圈略黑，一雙黑白分明的大眼睛，看人有三分羞澀、兩分無助和五分警戒。她窄額、寬臉、黑皮膚，長髮夾腦後，穿著一件高領紅毛衣，十八歲的年紀卻有著超齡的老練。

第一次見到她是在病房，那時我在美國，越洋電話中得知母親不吃不喝已昏睡兩日，便急忙買了機票，輾轉三十幾個小時，拖著行李直奔醫院。

大姊當天一大早便已從台中趕去，問知病情，見一陌生女子站在床頭，不時撫摸著母親的額髮。大姊說：「她叫Tina，印尼人，是照顧母親的家居看護。」Tina一雙眼睛看著我，些許靦腆。我用英語交談，她一句句回答，很是小心翼翼。

九十七歲的母親躺在病床已不能言語，三年前的一次洗澡，我發現她右乳上有一個如乒乓球大小的腫瘤 。如今母親流許多鼻血後，膀胱又發炎，Tina為母親梳洗按摩、翻身及換尿布，等著宣判是否還要醫治。

記得九個月前，是由一個越南 中年婦人照顧母親，兩年簽證到期她要返國，於是仲介領了Tina來。

Tina來的時候身形偏瘦，溝通也有問題，試了兩家都說不行，這次受到高人指導，仲介在與雇主談話時，她拿著抹布到處擦拭屋子，表現得極勤奮。

可是終究是請她來是照顧老人的，好在二姊能說英語，便問了她一些基本照顧老人的知識，和是否有力氣攙扶老人、沐浴更衣等。Tina表現堅定，於是雙方說先適應一段時間，其餘再談。

二姊教她講簡單國語，又要她多吃一些增加體重。天冷見Tina衣著單薄，小行李箱裡只有些單衫，二姊便找出幾件厚毛衣、長褲給她。她聽話、肯學習，在家推著穿戴乾淨、坐在輪椅的母親走，奶奶長奶奶短，又是捶肩按摩的，勤快得不得了。

母親眼花耳背，開始時，Tina揚聲說話，後來距離縮短，她便貼在母親耳邊，母親亦無排斥。有一次，她給母親洗澡，擦拭臉耳時，兩人有說有笑，她竟還親了母親的臉頰，母親亦接受，說她頑皮。

母親愛整潔，甚至接近潔癖，失智 前，兒孫們見到她都會摟摟抱抱；病發後她不喜歡這樣，連最親愛的小孫女摸她一下，都會嘟嘟囔囔。因此，為避免她不悅，家人口耳相傳，叮嚀再叮嚀，要和奶奶保持距離。而現在，這個與她相處才九個月的女孩Tina，竟如此黏她膩她，二姊說這是緣，她們之間的緣。

第一次聽二姊說母親的病況，我簡直無法承受。兩年前返台看母親，她已不記得我了，相處半日後，她悄聲問端水果給她吃的二姊說：「這個小姐怎麼坐在這兒不走，一直對我笑？」經二姊解釋，她才知道我是她的小女兒，還埋怨：「怎麼不早說？」怪不得媽媽每次側頭看我，都微笑點頭，相當拘謹，原來當我是客人。

病床上，大姊擔心母親切喉插管餵食，便在母親耳邊懇求，或多或少喝點牛奶，她點點頭。當我看見Tina使出全身的勁兒扶起母親緩緩坐起，又用自身頂著，不讓母親滑下，之後再一口一口餵食，那時候，我相信她是稱職的，老媽的體重挺沉的，而我們是做不到的。

母親走後，Tina哭得很傷心，我買飯盒催促她吃一點，她邊吃邊哽咽，嘴裡碎碎念著我們聽不懂的話。那晚回到二姊家，我與Tina在母親房間，聽她細述母親生前點滴。母親一生照顧子女，常說：「人是鐵，飯是鋼。」餐桌上若發現誰吃少了，便搬出這句話。如此，每天吃飯時，母親碟裡的菜會分給Tina，兩人相望進食，笑咪咪地，我聽了都嫉妒。

Tina聰明，腔調加上肢體語言，學母親唯妙唯肖。母親近四十歲才生下我，而今在陌生女孩子前，我也好像回到多年前與母親黏膩在一起的感覺。

人的緣分是何等奇妙，我與Tina才相處半個月，竟能在深夜同時悼念一個人，而且有淚有笑，又是那麼地不捨。

母親走後兩天，仲介很快地又將Tina物色給另一個東家。我們將母親的一些衣物送給她做紀念，我也答應將她與母親合影，加洗一份送給她。

離去前，家人與她話別，兩個塞得滿滿的一大一小皮箱和手提袋，連仲介看了都詫異，問道：「怎麼這麼多東西？妳來的時候只有一個小皮箱啊！」

之前，我在母親臥房已與她道再見，門口揮手，見她「啊啊」哭泣，想到曲終人散、人生無常，不禁難受到淚如雨下。

有人說老人遭人嫌，聽來挺尖酸，但世上有一種人卻希望老人活得越久越好，指的應該就是Tina這行業的人。

但我覺得Tina是真心對母親好，她愛媽媽，媽媽亦是慈悲之人，晚年「觀世音菩薩」常念口中，遇到Tina，也算是有福氣。