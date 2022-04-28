《老物件情懷》便當提籃

便當提籃。

一九九五年返台探親時，在一處觀光 景點的小街道上發現一家編織專賣店，店裡擺著各種竹籃、籐籃及盛物器籃，造形有方形、圓形、長方形、橢圓形、縷空的、密實的，或加上手把的；依用途有菜籃、水果籃、禮盒籃或盛物籃，還有斗笠、草帽等物品。

所有的籃子中，有一個小巧玲瓏的籐籃，第一眼就被我相中了，心裡有說不出的喜愛；籐條竟然能編出如此好質感與細膩的手工，大小適中又有蓋子和手提把，真是少見，當下決定買下。

外子說：「妳買了做啥用？皮包一大堆，也沒見妳每個都揹出來亮相或使用，現在又加個籃子，不怕物滿為患嗎？妳是想去釣魚嗎？」不管外子怎麼揶揄，我非買不可的心仍很堅定。一旦看上眼，它就是跟我有緣分，我欣賞的是編織者的創意與巧手，這麼好又不貴的籐籃，不買我會後悔，心一急趕緊付款，拎了籐籃就走出店外。

買下籐籃要帶回美國，又費了一番心神，怕硬擠會壓壞了它，最後只好隨身攜帶，惹來外子不少埋怨。一時想不起要當什麼用途，就先擱在廚房的櫃台上，我相信有一天，籐籃會以最美的姿態亮相。

有一天午餐時，一個同事裝便當的紙袋裂開了，食物掉滿地，當時大家都很錯愕。一般美國人的午餐很簡單，一個三明治或漢堡，用保鮮膜包好裝在午餐紙袋內，輕巧不占位置，更不用擔心食物落地。但亞裔 的我們，便當都很豐富，食物中不是飯就是麵，加上魚、肉、蝦、青菜等，外帶當令水果，紙袋常因厚度不夠、不堪負重而破裂。

心細又講究形象的女同事，會縫個漂亮的小布 包裝便當，也有人買市面上的尼龍午餐袋，形形色色的提包放滿餐廳，像是包包參展會，這是中國人居多的公司會有的畫面。

我的皮包裝滿文件又要放便當，我嫌皮包小，又一時買不到喜歡的，這時想起擱置廚房櫃台上那個長九吋、高六點五吋的籐籃，它不就是最好的便當提籃嗎？心喜買對了東西，這個裝著美味午餐及水果的籐籃，開始跟著我每天上下班出入公司。幾乎所有員工都看過這個獨一無二的手工編織品，不知羨煞了多少女同事，我總是很驕傲地介紹：「這是從台灣來的，由家鄉出產的籃子。」

籐籃裝便當的好處是有細縫而且很通風，不小心翻倒食物可以用水沖洗，不擔心有異味，籃子輕巧又可裝下不少東西，再也沒有比這個籐籃更好的代替品了。

就這樣，籐籃跟進跟出陪我度過二十多個寒暑，雖然有點變形老舊，但仍牢固如昔。終於在我退休後，不用再天天出門，籐籃就被束之高閣了，但心想物盡其用，打算把它捐給Goodwill或救世軍。沒料到外子不加思索地說：「這是很有紀念價值的籐籃，多少回憶都裝滿在籃內，陪妳走過多少人生的美好歲月，怎能送人？」想不到當初最反對的人，現在反而變成最珍惜籐籃的人，真是始料未及。這個越洋而來的二十七年籐籃，就此成了我此生最有意義、又有紀念價值的收藏品。