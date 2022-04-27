「參考消息」是中國一份了解外面世界的報紙，最早的「參考消息」僅發行到政府行政機關，文革後期政治略為寬鬆，一般知識分子都可以訂閱。我與「參考消息」結緣，源於我的老父親。

我的父母皆為清寒教師，育有三男二女，我排行老二。文革時期我們租住的房子因店主人要漲價，並沒有跟我們商量，直接限時要我們搬家；我父母在當地老百姓的支持下，在該租房後面的一塊空地建了一處四房向廊石頭房子。文革中階級鬥爭為綱，政治派別紛爭，學校停課鬧革命，那時父親的工資就全部拿來蓋房，生活費僅靠母親的工資承擔，生活相當清苦，但我的母親從未抱怨訂報花錢。

那個年代除了政府的機關報「人民日報」、「福建日報」、「光明日報」、「文匯報」之外，唯一能了解外部世界的報紙只有「參考消息」。我的讀報習慣始於初中二年級，每天放學回家後，唯一興趣就是讀報；開始閱讀時比較吃力，有些內容並不甚了解，例如各國通訊社的名字，如路透是指英國的、美聯社指美國的、塔斯社指蘇聯的等。

每當看見外電報導中國的發展成就，我便激動不已，記得曾有報導說古巴 擬向中國訂購數萬輛自行車，便想古巴這個國家連自行車都生產不出來，為祖國偉大而自豪。

因為經常讀報，了解世界最新動向，自傲知識淵博、高談闊論，在同學中間便有一定的聲望。有同學的母親頗為感慨：「你怎麼了解這麼多啊！」

我自初中二年級即擔任班上宣傳委員，一直到高中畢業，班上的黑板報都是由我負責。一九七六年八月我高中畢業，那時中國仍處於混亂狀態，百業凋零，自覺沒有什麼出路，便自顧奮勇上山下鄉，把戶籍從城鎮遷到父親的祖籍地蓮塘村務農。

一九七七年九月我接到老父親的來信，他說據「參考消息」外電報導，中國政府考慮恢復高考 制度，也許是個好事，建議我勞動之餘，複習一下功課也許有用。那時國家已經停止高考十年，一切以政治為綱，國家招生 也是根正苗紅的工農兵，我哪有什麼資格上大學？便把父親的話拋到腦後。

一九七七年底國家正式恢復高考，我因為當時在農村，也沒有教科書、參考書可讀，匆匆應考當然名落孫山，然而父親並沒有責備我，囑咐我繼續複習，準備第二次高考。

一九七八年夏天高考完，有一天晚上，同一條街道的一名老同學專程到我家告訴我，全鎮幾百人參加高考僅十五人上本科錄取分數線，我為其中之一，這十五人必先通過內部政審（政治審查）後才可以錄取。那個時候政審也只是個形式，到了一九七九年就徹底取消政審了。

那個時代，「參考消息」是唯一了解外部世界的窗口，不像當今資訊發達。我於九○年代來美後仍有讀報習慣，慢慢也就發現，「參考消息」發表的外電報導，有正面有負面，都是選擇性的報導，完全是以國家政策導向為基準，參考消息，僅供參考。