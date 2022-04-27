老伴是一九六六年時的初中生，是一個印刷廠的普通女工，卻沒有被裹挾進文革時期中學生的上山下鄉，這是她平凡卻又有些特別的命運。

一九六六年六月，中國的文革從在報紙批判一些人物，發展到要橫掃一切「牛鬼蛇神」的公開激烈人整人。民間的老百姓都需要擁有一本當時火熱的「小紅書 」，來表示自己屬於「革命」的身分，而不是「牛鬼蛇神」。當時一個有七億人口的國家，一本書的印刷發行量高達上億冊，這在世界圖書史上堪稱空前絕後。

巨量的印刷發行，迫使印刷廠加班幹活生產，亟需工人，於是在初中畢業生裡招收了一批「政治審查合格」的員工進了印刷廠。我未來的妻子，就這樣在十六歲時、一九六六年八月進了西安新華印刷廠。一九六六年九月開始了學生大串連，剛進廠的小初中生見到學校的同學都能免費出去串連，就想離開工廠回學校去。

到了一九六八年初冬，中學裡的六個年級學生都上山下鄉，這批先期進了印刷廠的小工人，成為了極少數沒有上山下鄉的「老三屆」中學生，無意中構成了他們平凡人生裡的特別之處。

文革結束，下鄉知青陸續回到城市，一開始知青回城的工齡從回城工作起算，後來改變為從下鄉時間起算，但是在後來的工資調整和升級，妻子因為工齡更長一些，工資級別比同齡的人要高一個級別，儘管只有五、六元錢的級別差距。到了一九七八年，妻子升任機長，這是對她的技術和工作的肯定，然而那時的國營工廠吃大鍋飯，升職不加薪。

婚後沒有住房，我工作的西安市小工廠沒有建造職工宿舍的條件，不給職工分房，於是妻子帶著孩子在印刷廠的母子宿舍「混日子」。母子宿舍就是兩個帶孩子的女工共住一間寢室，一名家在西安的老大姐，幫我們結伴要了一間母子宿舍，她只在偶爾夜班時才來臨時住宿一下。

當妻子「熬」夠了印刷廠規定的十五年工齡，向印刷廠遞交了住房申請報告。顯然，一九六六年參加工作的一批工人也都同期夠資格了，而廠裡的房源枯竭，這是「僧多粥少」，工廠只能分房給夫妻都在印刷廠的雙職工。房產科長對求房者們說，「你們單職工雖然具備了分房條件，但還要與你們的配偶比較，看誰的工齡長，就由誰的廠分房」。

我是一九六八年畢業分配工作，工齡從一九六八年十二月起算，於是新華印刷廠在一九八一年冬天給妻子分了一間十三平米的筒子樓房間。一九八二年春天，一機部把大學生的專業教育 學齡計入分配住房的工齡裡，於是全國都效仿了一機部。

印刷廠房產科長笑著對我們說：「算你們的運氣好，早兩個月分到了住房，按照新規定算工齡，你們不可能在印刷廠分房了，而且今後印刷廠蓋了新宿舍，也不能再給你們調整。」