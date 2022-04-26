《老物件情懷》忘不了的草紙包

蘇州草紙包的面貌。

小時候深深烙在我腦子裡的「草紙包」，至今仍常常想起。我的老家在江南水鄉，那是位在一條臨河而建、鋪著條石、鱗次櫛比的枕河人家山塘街，被一些人稱為「下只角」的地方；街坊鄰居面對生活艱辛的坦然，或面對平庸所表現出來的從容，他們的善良和對生活的熱愛仍然使我留戀。

留在我記憶中，讓人印象深刻的是草紙包，用一張比草紙稍為細潔一點的黃紙，和一根用紙搓成的細線將食品包裝成一個圓柱體、長方體或其它形狀，紙包上面平貼著一張四四方方的紅紙片。那一小方紅色真能攪動人心，它似乎凝聚了過年時大人小孩的所有喜悅。

那時一年中的喜悅，主要集中在過年，平日裡很少看到有人拎一、兩個草紙包「饋贈禮品」去走親訪友；大人們除了忙碌還是忙碌，很少有露出笑容的時候，這草紙包攪得孩子們的心忐忑不安，那一小方紅色讓盼望和好奇在孩子的心頭盪漾。

草紙包裡包著的是什麼呢？多半是柿餅、蜜棗、麻餅、海棠糕等甜食，都是本地普通的食品。那年頭，就是連這些東西都吃不到，平時也是只能看看，解解眼饞。

客人拎來的草紙包讓嘴饞的小孩既喜歡又焦躁，歡喜的是，這想望的紙包居然進了自己的家門；焦躁的是，父母處置它的結果，會轉送他人？或孝敬家中年長有病的老人？又或是拆開給孩子們享用？最不太可能的是最後一種，而孩子們最強烈的希望恰好是最後一種。

於是沒等客人離開，最熬不住的一個孩子就去拉扯母親的衣角，低聲膽怯地問：「能不能拆開來吃？」得到的多半是一記頭皮和一聲喝斥。

中國人的規矩是客人還沒有走，是不能夠動饋贈禮品的，否則就是沒有家教、沒有規矩。但是那紙包的吸引力實在太強了，他們把那草紙包看了又摸，摸了又捏，有的還用小手指將那紙包悄悄地挖開了一個小洞，就算吃不到，也要知道一下裡面包的究竟是什麼？

難得有時母親大發慈悲，跟父親商量著說：「讓孩子也吃一包吧。」那時孩子們的狂喜一蹦三丈高，在父親點頭默許之後，母親會把禮品平分給每個孩子，分到最後，母親往往把剩下的，分給一年來最聽話的孩子當成獎賞。

人人都想多分到一點，伸出雙手捧著分到的一份，雖然好吃的東西已經到手，卻絕不肯狼吞虎嚥；因為如果像豬八戒吃人參果那樣一口吞掉了，剩下的就只有眼饞別人的份了。

手裡拿著一個柿餅或者其它甜食，用牙齒在美食 邊緣仔細地輕咬一下，引得鄰家的小小孩像小狗似的仰著頭，眼睛滴溜溜地盯著那塊柿餅轉，口水從嘴角掛下老長。終於吃完了，那黏著白色粉末和細小糖粒的手，還可以舔上老半天。

提著草紙包跟著大人拜訪親戚的往事，仍然歷歷在目，在去親戚家的路上，母親會再一次叮嚀我要有禮貌、要問好，不要調皮，更不要自己伸手拿東西吃，一定要人家給，母親同意了才能吃，而且千萬不要弄髒了大年初一才穿上的新衣服等。若不是母親逼著我去，我是無論如何也不想去的，到了親戚家我只能像木頭人似的老老實實待著；好不容易等到吃飯，又得遵守飯桌上的規矩，如果多吃了自己喜歡吃的菜，會被認為是缺乏家教。

至今我仍清楚記得，當看到飯桌上出現久違的紅燒肉，馬上連吃了兩塊。我用筷子準備夾起第三塊時，被母親發現了，她馬上阻止了我，我趕忙說這一塊是帶給奶奶的。但要用什麼東西來包這塊肉呢？當時既沒有保鮮袋，連普通的塑膠袋也沒有，那就用草紙包的紙來包好這一塊肉，在包之前，我用舌頭把肉汁舔了個乾淨。

忘不了的草紙包是我的一種心病，是我離鄉在外魂牽夢縈的往事，我走到那裡，草紙包就跟到那裡，那是無法擺脫、揮之不去，又時時蠶食著我的鄉愁。