九一一恐襲後不久，我和同事俄羅斯 人娜塔莎從華盛頓飛回紐約，鑽入黃色林肯計程車後座，仍討論著在華盛頓開會的項目。

大概聽我們說話帶口音，司機用口音更重的英語，問我是哪裡來的？我答中國。沒等司機發話，娜塔莎嘴快地自報是俄羅斯人，且追問司機：「你呢？」司機沉默了一下，說出的話讓我們大吃一驚，「我從阿富汗 來，中國是好鄰居，俄國是壞鄰居」。

我和娜塔莎面面相覷，丈二金剛摸不著頭腦，片刻之間，我覺得我們分別被貼上好人和壞人的標籤，渾身不自在。

司機一字一句面無表情低聲說：「中國人來我的國家蓋房子，俄國人來炸房子，逃來美國後，我從大學教授變成出租車司機。」只見娜塔莎臉色一陣紅、一陣白，能言善道的她此刻一言不發，目光呆滯。

司機講的是蘇聯一九七九年入侵阿富汗的事，當時中國為此還和美國西方肩並肩，抵制了一九八○年的莫斯科夏季奧運會。莫測的是，四十二年後，美國西方以外交手段抵制北京冬季奧運會，普亭卻到中國力挺。阿富汗被入侵後，一部分人逃來美國，而入侵阿富汗後十多年，蘇聯瓦解，一部分俄羅斯人也逃來美國，娜塔莎和阿富汗教授就這樣相遇了，同為天涯淪落人。

阿富汗教授可能做夢也沒想到，在他遇見娜塔莎幾個月後，美國和盟國又在他的國家開啟了長達二十年的反恐戰爭。記得去年美國自阿富汗撤軍後，阿富汗的財政部長也像他一樣，流落來美國開出租車。

娜塔莎是典型的斯拉夫人，圓臉金髮、眼眸微藍，特別愛笑。她後來委屈地解釋說，蘇聯入侵阿富汗，她是反對和反戰的，但在一些阿富汗人眼中，所有俄羅斯人都是罪人。蘇聯解體後的幾年，俄羅斯人的日子非常難過，很多婦女在紅燈區工作，娜塔莎也是為了更好的生活，才離鄉背井來了美國。

如今拜登把美軍從阿富汗撤出，普亭卻又揮兵入侵烏克蘭，烏克蘭遂變成人間地獄，猶如當初的阿富汗慘不忍睹。西方制裁俄羅斯的浪潮一浪高過一浪，抵制俄羅斯貓、俄羅斯樹、俄羅斯酒等，幾間俄羅斯餐館自然也被扔了石頭。

同病相憐，我想在美國的俄羅斯人，是否也像受新冠病毒牽連的華人，被普亭牽連而如驚弓之鳥，草木皆兵，上街最好不被旁人探出來歷？想必娜塔莎再也不敢隨便報出她的祖國。希望二十多年來，她早已練就一口標準美語，只要消除口音，沒人會多看她一眼，如此便神不知鬼不覺地悄悄融入美國，躋身一等公民行列。

而亞裔 族群在當下被仇視的氛圍裡，哪怕是第四代，哪怕講一口紐約腔，也被永久當作外人。

就像「窮爸爸、富爸爸」的作者清崎，演講前要大聲講一下：「我是第四代日本人，不會日語，請不要來我這裡練口語。」就像社交中的亞裔，時不時有人還是要問「你從哪裡來？」就像極少數的無知路人，連問都懶得問，看見亞裔便怒吼一聲「滾回中國」當成見面禮。我的華人朋友幾天前散步時不幸被吼，有幸的是，沒聽清吼的內容。

此刻我既為娜塔莎擔心，又羨慕她的長相，萬一像我美語沒練好，倘若她不做聲，僅憑五官也可瞞天過海逍遙自在，只是，她憋得住話嗎？