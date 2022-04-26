透過電視新聞血淋淋的報導俄烏戰爭，不知不覺人人自危起來，不禁想起大學教會契友提起，大陸失守時，他們一家人血淚斑斑的逃難經歷。

他說，父母親帶著他和兄姊一路往海南島走，途經漢口時生下他，他可以吃母奶，父母兄姊則得忍饑受餓。逃難時沒東西可吃時，母親把野草切碎做成草餅，但不消化，姊姊吃了就腹瀉，直到臉色發黑兩眼無神，幾乎奄奄一息。情急之下，母親只好鼓起勇氣，敲開路邊人家柴扉，求他們給些食物。

亂世之下大家日子都不好過，只求得一碗米湯，即便如此，姊姊睜大雙眼，瞪著湯裡的區區米粒，兩手緊抓湯碗不放，仰頭幾口喝完，立刻滿足地笑了，圍觀者看得都不禁濕了眼眶。

再說他病入膏肓的大哥，原已放入棺材，母親不捨，硬揹起他一起逃到海南島，父親拿了幾條金條去找船夫，好坐小船到深水處的軍艦。可是四顧怎麼也找不到小船，幸好遇到一名老友幫他們預備一條小船，母親揹著大哥，父親抱著他，在海浪中爬繩梯上軍艦，最年長的姊姊則是用帆布帶吊上船。母親清楚記得，藏著姊姊的帆布袋是一面搖盪一面旋轉著吊上去，父親至今仍留著那卷帆布帶，他小時候還常常拿來把玩，卻不知道它的血淚史。

其實他還有個二哥，當時仍在襁褓之中，外婆堅持不讓父母帶他出遠門，父母心想或許一、兩個月就可以回家，所以把二哥託給外公外婆，孰料一去不復返，從此相隔兩地。

還有朋友跟父母從上海逃出來時，也被藏在帆布袋吊上船，有人查票時，她就得躲進床底下的帆布袋，靜默不作聲。

相形之下，作為空軍眷屬的我們就幸運多了。聽母親說，局勢緊張後，父親雖然已先行出任務到台灣，當時肚裡懷著我、懷裡抱著姊姊的母親，急忙趕到成都機場 ，報上父親名字，二話不說就上了飛機飛到新竹，與父親團聚。

回顧人類歷史，戰爭不知犧牲了多少無辜的生命？「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家」，多麼希望政客能夠早點醒悟，以和為貴。