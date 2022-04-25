上世紀八○年代，中國旅遊業剛興起，那時我還是小學民辦教師，別說正兒八經的旅遊，就連福州省城，一年也沒去過幾次。沒想到天上掉了餡餅，那年縣教育局 組織部分教學骨幹出去旅遊，我和城關中學的張老師都有幸名列其中，便有了結伴同遊的種種趣事。

列車自福州出發一路向北奔馳，進入長江中下遊平原時，蒼茫的暮色中，坐在我旁邊的張老師已伏在茶几上酣然入睡，還不時地發出微微的鼾聲。我們乘坐的是慢車，每個小站都會停靠幾分鐘，當列車「哐啷」一聲緩緩地停了下來，我拉起窗玻璃向外看看列車所抵達的地方，但外面漆黑一片，什麼也沒看到。張老師似乎給車子震醒了，隨口問道：「什麼地方？」我說：「太黑了，看不見站牌。」他從窗口探出頭去，往前後看了看，很肯定地說：「是道口站。」

我心裡嘀咕道：「你還真神了，黑燈瞎火的，怎麼就知道是這個站？」過了一會兒，當列車啟動駛過站牌時，藉著微弱的路燈光線，我果然看到了站牌上赫然寫著「道口」二字，這使我感到吃驚：「這傢伙不愧為活地圖。」

在後來的一次閒聊中，我又提到了那晚過道口停靠站的事，我說：「這簡直太神了。」他不以為然地說道：「神什麼呀，當我探頭窗外時，聞到了空氣中飄蕩的燒雞香味，就知道這是道口站了，因為只有道口這地方，小販們才在站台賣這種燒雞。」

我是第一次跟他遠行，沒有什麼經驗，他說出的每一項計畫，似乎都是那麼有創見，令我耳洞大開。張老師在學校是教史地的，據稱從中學生起，他就對歷史和地理特別感興趣。這次雖說是「公費」旅遊，可教育局只發給我們一定數額的經費，至於到何處、坐什麼車、如何花費，全憑自己掌握，反正錢花光就回來。

張老師對我說：「我們這次來個快速旅遊，以最小代價求得利益最大化，充分發揮這筆錢的最大效應。」他詳細地對我說了他的計畫，例如為了節約旅途開銷，出發前我們買了好多泡麵；接著他又告訴我：「無論你的行李有多滿，都要帶上一塊塑料布。」他說完之後又賣了個關子，「到時候，你就知道了。」

列車繼續北上，沿途欣賞了杭州西湖美景，瞻仰了南京中山陵，又抵達了河南 洛陽，這是我們「快速旅遊」計畫中重要的一站，素有佛教「祖庭」之稱的白馬寺，當然也成了我們首選的景點。

在去白馬寺的路上，張老師說到白馬寺的來歷，如數家珍，「一天夜裡，漢明帝剛睡下…」我想他的學生也一定非常喜歡他的講課吧。而我慶幸與他結伴而行，使我不僅領略他「活地圖」般的清晰方位感，也感受到了他作為「活史書」、知識淵博的一面。

進入白馬寺，他一邊指指點點寺內景觀，一邊對我解說，忽然停下來，似在聆聽什麼。我抬頭一看，只見有一個年輕女導遊拿著電動小喇叭，正對著七、八個遊客講解。

張老師聽了一會兒，表情變得凝重嚴肅 ，他回頭說聲：「你稍候。」便走向那導遊，劈頭便問道：「小姐，妳剛才說這寺裡的貝葉經、兩天將和十八羅漢等，一直都是寺裡的珍貴文物，是這樣的嗎？」

導遊先是楞了一下，接著毫不思索地回應道：「當然了，難道還是從別的地方來的嗎？」張老師笑了笑：「小姐，妳說對了。」他接著把這些文物的來歷細說了一遍，原來文化大革命期間，白馬寺也慘遭毀壞，包括三世佛、兩天將、十八羅漢等造像以及大批法器，都是後來從故宮調配過來的，這才成了白馬寺「鎮寺」珍品。

遊客們都恍然大悟地「哦」了一聲，還劈哩啪啦地鼓起掌來。這下子卻讓那個女導遊下不了台，她也知道遇到了行家，便紅著臉問道：「先生，你是教授嗎？」張老師搖頭道：「不，我也是一名遊客。」

事後我對他說：「現在的年輕導遊都是靠背導遊詞來解說的，哪像你滿腹經綸，你這樣做不就砸了她的飯碗嗎？」他聽完臉上似有歉意，但他說那一刻無論如何也容忍不了歪曲史實的解說。「沒辦法，這是我的職業病啊。」他自我解嘲地說道。

我們在洛陽待了兩天後，又行色匆匆地奔赴下一個城市。在和張老師相處的日子裡，我也慢慢地看出來了，他那淵博的歷史知識，完全是靠勤奮好學積累起來的。每到一個新的城市，他都會跑書店、景區小賣店，購買當地出版的文史資料，回到下榻的旅館 就迫不及待地翻閱起來，特別對第二天要參觀的景點文物，仔細閱讀。他稱此為「旅遊預習」，是快速旅遊必不可缺少的一環。

我揶揄道：「那你還出來幹什麼，買一套旅遊叢書來看，不就得了。」他搖搖頭：「非也，我喜歡人在路上的那種感覺，在高山大川之間感受崇高，在青草地上感受悠然，在歷史的遺跡中感受滄桑，這叫做書上得來終覺淺，哪若踐行感受深。」

旅程還在延續，當我們抵達陝西西安時，正是午夜時分，半夜裡去找旅社投宿還真有點難。因為西安是歷史名城，這裡有秦始皇的兵馬俑、大雁塔和西安古城牆等景點，那時又是旅遊旺季，吸引了大量遊客來此遊覽，以致住宿人滿為患。張老師說：「現在該是發揮塑料布作用的時候了。」說著，他從行李包裡掏出一塊塑料布，再往候車大廳的一個角落裡一鋪：「喏，這就是今晚下榻的地方了。」我這時才茅塞頓開，當初要我帶塑料布出行，就是為了應付這樣的窘境呀，虧他想得這麼周到，要不今晚真的就要露宿街頭了。

但我這人睡眠很淺，平時稍有動靜便睡得不踏實，何況是在這樣的公共場所；張老師卻不同，腦袋一沾「枕頭」（實為行李袋）就呼呼大睡，聽著他的打鼾聲，我可是嫉羨交加呀。

就這樣輾轉反側，剛要閉上眼入睡，天已朦朦亮，候車室漸漸地人聲鼎沸。張老師也醒了，他一邊折疊塑料布，一邊盯著我：「看你兩眼發紅，昨晚沒睡好嗎？」我打了個呵欠，點了點頭。「那這樣吧，等我們找到旅館後，今天上午你就在旅館裡補眠，我先出去兜一圈。」

還沒等他說完，我就打斷他的話，說道：「不不不。」他不解地望我，我接著說道：「我不跟你出去，這一個上午該要少學多少東西啊。」他打著哈哈：「這麼說，我成了你的義務導遊了？」我說：「豈止是導遊，簡直就是導師了，我現在是求知若渴，一刻也離不開你，只能如影隨形了。」