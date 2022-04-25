二○一四年藉著搬家之便，我大刀闊斧將許多身外之物盡可能捐出或送出，大至八成新的全套紅木客廳家具、未曾用過且十分考究的全套泡茶組具、全套未拆封的餐具炊具，全數捐出，還把大量的書籍捐至圖書館 ，不計其數而且不是品質很差的衣物則捐至Goodwell。

我還把五十盆左右我的最愛、各種不同的美麗盆花與植物，送給了昔日鄰居孝莉。孝莉問道：「妳將花都送給了我，會不會捨不得呀？」我的答案是：「一點也不會，因為知道妳也喜歡種花養花，我能將花送給妳，就有如為我的女兒找到了好婆家，大可放心了。」

到如今，我似乎再也沒有任何可捐或可贈之物，少掉了許多的牽纏罣礙，走進我家，給人的感覺是簡潔淡雅、清爽宜人，與富麗堂皇絕對沾不上邊，除了必須的家具外，別無他物。我家甚至沒有電視，我常戲稱自己是「生活在現代的古人」，總想身外之物越少越好，離開世間時，化做輕煙一縷，沒有任何牽掛，能捨盡量捨，換「得」的是，身心的輕安自在，何樂而不為？

再者，年過六十之後，思想上也有很大的改變，對於許多事物我可以享有，可是並不需要擁有。例如我十分享受在每個公園散步，簡單的野餐帶給我樂趣，可是我不需要擁有那座公園；我很享受湛藍的天空、巍巍矗立的大山、青青翠竹、一望無際的草原、蔚藍的大海、徐徐拂面的清風……，我享受晨曦、夕陽，那時那刻，我就擁有了整個大自然。

我心中已被這些樂趣填充得飽滿，頓然覺得自己是多麼的富有，也似乎擁有大千世界，何其美妙。