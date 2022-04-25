《老物件情懷》日月潭偶拾

「峰迴路轉」石塊。

曾經有一段時間，台灣的大街小巷都可以看到中國的朋友造訪，其中最熱門的景點當數阿里山和日月潭 ，而日月潭更是居其中之冠。作為土生土長的台灣人，我豈可以沒去過日月潭？於是有了那一次說走就走的旅行，說起來，那是新冠疫情之前的事了。

日月潭位於台灣南投縣，距台灣的地理中心不遠，原本只是個小湖泊，後為發電之需，於武界處引濁水溪之水導入潭中，形成不規則湖泊；因其形狀上半部形圓如「日」，下半部形狹如「月」鉤，故名日月潭。現今日月潭的規模並非天然存在，實際上是一個離槽水庫，兼具發電及觀光 雙重功能。

在日月潭順著環湖步道 而行，忽見兩旁攤商林立，充斥著賣茶葉蛋和賣紀念品的，突然眼前一亮，見一攤商桌上放滿了顏色形狀各異的石塊，每一塊石頭上都書寫一句寓意深遠的詞句。在攤商前，我流連忘返，不經意地與這個石頭哥攀談起來，他告訴我，他是「蔣介石」，已經在此擺攤有三、四年之久，乍聽之下我嚇了一跳，經他細說之後不禁莞爾，原來這個仁兄叫「蔣借石」，想來石頭哥是為了要「借石營生」而創造出來的梗，寓意精巧，匠心獨具，真是當之無愧的蔣借石。

幾經挑選，最終買下了一塊「峰迴路轉」石塊，希望山不轉路轉，眼下雖說遇到大山橫亙，但寄望下一個轉彎處能夠峰迴路轉，豁然開朗；看到不一樣的風景，是我這趟日月潭之旅的意外收穫。