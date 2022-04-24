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《老照片說故事》藍美達的回憶

文、圖／鍾玫玲
由作者爸爸掌鏡的全家出遊照。
由作者爸爸掌鏡的全家出遊照。

爸爸在年輕時，對克拉克蓋博和奧黛麗赫本主演的電影「羅馬假期」十分著迷，男女主角在片中騎著義大利製造、有著紅白相間加黑色坐墊的藍美達機車暢遊羅馬，是全球影迷難忘的情節。爸爸在我和兩個哥哥還小時終於美夢成真，也買了一部由義大利進口的同色系175 cc藍美達；我們這些孩子興奮不已，平時當個大玩具，常常坐在上面辦家家酒、模仿大人騎車情景。

這輛機車的駕駛前方踏板可以站一個小孩，兩個主座位中間再夾一個小孩， 最後置物架上鋪上板子當坐墊又可以載一個小孩，一家五口到處遊山玩水其樂融融，羨煞不少親戚朋友。而當全家五個人一同乘坐時，一檔起步時馬力完全不足，坐在最後那個人必須下來推，等換至二檔，速度增強到一定程度時再跳上後座置物架。大哥當年也才十歲上下，但身為家中長子，無懸念每次得承擔推手一職，幾次他沒適時跳上車，只能在車後追著跑；往後我們聊起這些兒時趣事，都笑得人仰馬翻。

這輛藍美達耗油十分驚人，而且故障率相當高，經常要保養修理。當時市面上並沒有太多技工會修理這輛進口摩托車，還好爸爸早年是飛行員，得以拜託在空軍基地裡修飛機的叔叔們幫忙檢驗修理。

在早年滿街腳踏車的時代，這輛藍美達陪著我們兒時成長歲月，戴滿全家大小快樂的回憶。

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