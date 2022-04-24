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在美國割韭菜

汪敏華

我特別愛吃韭菜餃子，來到美國後，發現中國超市均有賣韭菜，可是有時會斷貨；我也知道，韭菜比其他蔬菜需施以更多的農藥、化肥、除蟲劑栽種，於是總想著自己若能栽種就好了。由於我們和兒子全家混住在一起，後院種滿了花木，根本無處栽種韭菜，所以這個小小的願望一直無法實現。

今年二月中旬，兒子為我們買了新房，房後院子很大，有個三米長、一米半寬的木槽，正好可以栽種韭菜。詢問一起打牌的朋友，哪裡有賣韭菜種子？沒想到朋友說，她家就種了許多韭菜，種韭菜用韭菜苗來栽種最好，然後，她熱情地領我們去她家，當場從中連根刨出六把、每把六束、長四寸的韭菜苗，這意外的驚喜，讓我不停地道謝。　

回到家後，我挖了六個一寸深的小坑，一口氣栽種了全部韭菜苗，然後興沖沖地趕往The Home Depot（家居裝潢器材）超市購買雞糞。朋友說，每次割完韭菜，都必須在韭菜四周撒上雞糞，再澆上水。

到家居裝潢器材超市去過幾次，雞糞竟然缺貨，幸好半個月後終於等到了雞糞，一大袋才三點九九元。埋完雞糞後，就是耐心地等韭菜長大，過了十幾天，韭菜終於長出了二寸，我迫不及待地開始收割，心中很感動終於可以自己割韭菜了。至今，我們已割過四次韭菜，用韭菜包過餃子、炒過雞蛋，自然格外新鮮味美。

餃子 雞蛋 蔬菜

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