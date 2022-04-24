小時候跟著爸爸媽媽住在學校大院，身邊找不到很多年齡相仿的玩伴，唯一的樂趣是看書。潛意識裡總是盼啊盼，盼著節假日、暑假和寒假來臨，可以去鄉下的姥姥家和三姨家玩。

姥姥家的小院裡，不管植物或動物都是品種繁多，樣樣讓我覺得新奇，我不時看看這個，摸摸那個，常常一個人一待就是半天。

前院有棵柿子樹，每年秋天樹上就掛滿黃色的小燈籠。怕別家孩子禍害果子，每年果子還沒熟透，姥姥就早早摘下來，藏在草垛裡等柿子慢慢成熟。

壓水井旁邊曾經有一棵梨樹，樹雖小，結的果子不少，引得村裡調皮的孩子們大老遠跑來，搆不著就扔石頭、舉著木棍敲，搞得滿院子雞飛狗跳的。有一年一塊石頭飛過來，打碎了院裡的燈籠，姥姥一時生氣，就讓姥爺把梨樹砍掉了。

豬圈旁邊是一棵山栗子樹，秋天的時候，很多綠色帶刺的栗子掉到地上，我不敢用手拿，很費勁地用腳搓開，撿起果子一蹦一跳地送給正在廚房燒火的姥姥。姥姥接過栗子隨手扔進火堆，一會兒栗子就燒好了，顧不得燙趕緊咬一口，哇！味道好香。

姥姥天生愛美、愛乾淨又勤快，雖然雞鴨成群，小院大多數時候都收拾得很整潔，窗台下面是姥姥種的梔子花和芍藥。那棵梔子花比我還高一個頭，還記得那些睡眼朦朧的清晨，在大人們興沖沖喊「梔子花開了」的聲音中，找到那朵含著露珠、浸著甜香的花朵，在軟磨硬泡之後如果能捧在手間或插在髮際，歡喜就會更加倍。

芍藥的記憶則不同，經過一個寒冬肆虐，春天終於來臨，突然有一天就會發現一堆細細的紅芽破土而出；再有一天，如魔術般地，花朵完全綻放，富麗堂皇的層層花瓣包著精緻花蕊。只是花期太短，一場雨過後花瓣掉落一地，又讓人唏噓不已。

院子裡除了有許多植物，還有發出聲響的多種動物。角落裡老是拴著一隻留著長鬍子的山羊，咩咩叫著，吃著姥爺幹活回來順便給牠拔的青草；院裡散落著會下蛋的母雞，以及會打鳴的公雞和會看門的白鵝。

印象最深的是那一窩窩兔子，剛生下來時像小老鼠，很快就長得乾淨又漂亮，而牠們的兔媽媽那幾年內生下大量的子孫後代，竟然患了一種怪病，腦袋只能一直向一邊歪著。想來牠可能經常覺得很累，所以我常看到牠在地上打滾，姥姥同情地說，「可憐的兔子，牠這樣做會稍微好受一點」。

出了姥姥家的院子，好玩的東西就更多了。可以和小伙伴們一起玩跳房子、跳繩、打沙袋、捉迷藏，也可以挎著籃子，漫山遍野地挖野菜。

我們沿著一排排的田壟走過，看到又肥又大的苦菜、蒲公英等，會迅速拿出小鏟子鏟出，放入籃中。尋找野菜的過程中經常會碰到一種很高的植物，上面結著很多乾葉包裹的小紫果子，摘下一顆剝了皮放到嘴裡，果子酸酸甜甜，好吃極了。

如果吃完野果子還是肚子餓，這幫女娃就開始想別的門道。果園或花園裡看守的大爺看著太凶，一般是不敢去的，但可以到麥地裡摘些麥穗燒著吃，或者去菜園裡趁沒人時，摘些黃瓜豆角一類的生吃。

夜幕降臨時，我們才挎著裝滿野菜的菜籃子趕回家，從山坡上往村子方向望去，炊煙裊裊，家家戶戶亮起了柔和的燈光，幼小的心靈裡，第一次意識到人間煙火可以如此美麗。

在小孩子的眼裡，鄉村裡處處都是寶藏，村邊那一條水流和緩的小溪，選一段把兩頭用石頭和沙子堵起來，再用盆子把水舀乾，水快見底時，就可以看到垂死掙扎的小魚和蹦蹦跳跳的小蝦。把牠們放在臉盆裡端回家去，一路上都忍不住眉開眼笑，直到回家受到大人指責，不該糟蹋這麼小的魚苗蝦苗，那笑臉才沒了。

夏天最愛玩的事是抓知了，長著翅膀飛來飛去的知了自然不好抓，需要長竹竿以及很黏的麵筋。還在地底下等待蛻變的知了幼蟲抓起來就容易許多，甚至不需要工具就可以抓到。

更讓我覺得神奇的，是知了的蛻變過程。帶幼蟲回家，臨睡前選定一個花盆，讓知了趴在盆裡的植物上；第二天早上起床，就能在花盆裡看到蛻下來的褐色皮，然後見到長著美麗淡綠色翅膀和身體的新蟬。但不到半天，牠的身體就變成黑色，翅膀則變成了白色，變成無趣的成年蟬顏色。

小時候跟著鄉下的孩子們，吃過很多奇奇怪怪的東西：蟬可以放在油鍋裡炸著吃、螞蚱可以燒著吃、田雞可以紅燒、甲魚可以燉湯，好像還嘗試吃過甲殼蟲，但已經不記得味道了。

後來有機會到三姨家作客，才知道她所居住的鄉村因為是在山上，寶物更多。那兒的小溪兩岸多巨石，溪水更加湍急，在地勢低處形成清澈的潭，是孩子們炎炎夏日的天然游泳 池。

在三姨家小住幾日，一日清晨，三姨早早喊我起床，晨霧中跟著三姨走了兩、三里路，來到了一處蔥蔥鬱鬱的松樹坡。三姨指著一堆白白胖胖的蘑菇讓我看，告訴我那叫松蘑。這個真是太有趣了，長這麼大，我還是第一次撿蘑菇，這蘑菇還經常一串串地長，一次收穫就一大把，讓人很有成就感。

不光是蘑菇，撿蘑菇的過程中，不時看到各種顏色、形狀的野花，年幼的我在那個山坡上興奮地跑來跑去，一會兒採蘑菇，一會兒摘野花，忙得不亦樂乎。等三姨需要回家做早飯時，我們兩人都挎著滿籃子的蘑菇，手中則是一大把色彩豔麗的野花，滿載而歸。回到家，三姨立刻把新鮮的蘑菇洗好，下進了炒鍋，味道真是鮮美啊，第一次深切體會到什麼叫山珍海味。

三姨家附近有很長的水渠，負責把水引到遙遠的水庫去，每次坐在爸爸的自行車背後我都感到緊張，生怕不小心會掉到水裡。到三姨家後才知道，在這個水渠裡長著很多小蛤蜊，三姨夫帶著表弟去撈了一些小蛤蜊上來，清理好，三姨做了手擀麵，喝上一口湯，滋味很難忘。

時光如白駒過隙，童年的所見、所聞、所食、所想至今仍歷歷在目，如在昨日，掐指一算，卻已經相隔了幾十年的時空。

這麼多年來，姥爺、三姨父、姥姥相繼過世。大洋彼岸的我，午夜夢迴，曾無數次回到那帶給了我許多童年快樂的小山村，那絢麗的芍藥、枯葉包裹的小紫果、總是歪著腦袋的兔媽媽、長滿松蘑和野花的山坡等，都將長存在記憶中，鮮活如昨，永不磨滅。