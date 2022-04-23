我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

只比川普好 新民調指拜登執政滿意度位居60多年第二低

普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

《老照片說故事》外公的畢業證書

文、圖／劉良昇
作者外公的畢業證書和通訊錄。
作者外公的畢業證書和通訊錄。

弟弟傳了一張外公的證件相片給我，是一份畢業證書和通訊錄的合體相片。

照片左端的畢業證書，標明了外公當初入學時使用的學名是「徐強」，證書核發單位為湖南省立第一中學高中部師範科，實際上這正是鼎鼎大名的「湖南省立第一師範學校」在當時的名稱。回溯湖南省一師的歷史，該校曾經短暫與湖南省一中合併，且屈就為湖南省一中所屬的師範科，外公正巧就是在兩校合併時畢業。畢業證書左下角有一張外公的獨照，那一副當年時髦的復古眼鏡，散發一名文藝青年的書卷味。

昔時湖南省一師名師如雲，原湖南省督及國民政府主席譚延闓、教育家楊昌濟（毛澤東妻子楊開慧之父）和徐特立、義勇軍進行曲的填詞者田漢等，均曾在該校傳道授業。

照片右端的通訊錄內，外公名列左起第五行，學名徐強，卻列有別名「伏秋」，在名諱頂上的頁面空白處尚有 「徐伏秋印」的私章印記，這對我而言並不感意外。我曾參與我們老劉家的修譜作業，始發現在清末民初，幾乎每人均有譜名、字、和號，至少三個名字，一般人出外讀書經常會在三者之中挑選一個當「學名」，如果個別人士再另創學名，或私自補上「自號」或「別號」，光是名字那一欄就更複雜混淆。

從家人的口述獲悉，外公後來肄業於國立湖南大學，並進入汨羅中學教書。抗戰時他投筆從戎，考入黃埔軍校十四期第十總隊受訓，畢業後投入高炮部隊，外公自從入伍後，就與教職徹底說再見了，這段時間使用的名諱一直都是「徐伏秋」。

外公血液中存留的教學基因，也讓母親和兩個舅舅後來都考入台灣師範大學，母親更以作育英才為己任，執教四十多年，直到六十五歲才退休

感恩這份一九三一年的老證件相片尚能保存至今，讓它靜靜地對我們後人訴說著九十年前的家族歷史。

退休 教育

上一則

帶姊姊回家（五）

下一則

黑天鵝之歌

延伸閱讀

非法移民買樂透中27萬美元 卻因證明不了身分領不到錢

非法移民買樂透中27萬美元 卻因證明不了身分領不到錢
女友檢舉的… 賭客未滿21歲 費城賭場被罰1.25萬

女友檢舉的… 賭客未滿21歲 費城賭場被罰1.25萬
中新版退減稅2.5兆 台企適用多家已成功辦理

中新版退減稅2.5兆 台企適用多家已成功辦理
中領館辦證照 16日起停止受理跨區申請

中領館辦證照 16日起停止受理跨區申請

熱門新聞

元氣森林創始人唐彬森。(圖截取自微信公眾號「卓見 SeeDifferently」)

遊戲業跨足飲料業 他讓「可口可樂」都害怕「元氣森林」

2022-04-16 07:00
彭天恩希望饕客在用餐之餘，也能領略部落之美。(攝影／沈昱嘉)

全台最難訂餐廳 藏在山裡的明星主廚：AKAME彭天恩

2022-04-18 07:00

婚姻裡的祕密

2022-04-17 02:02

毛孩子上法庭

2022-04-17 02:00
巴布狄倫畫中的張國榮。（取材自bobdylanart.com）

巴布狄倫佛州個展 把梁朝偉、張國榮畫成油畫了

2022-04-14 19:38

名醫的誤診

2022-04-16 02:02

超人氣

更多 >
越不愛說話、桃花越旺的3星座 牡羊居然也上榜

越不愛說話、桃花越旺的3星座 牡羊居然也上榜
一周內第二起 俄富豪西班牙殺妻女後自殺 案情不單純

一周內第二起 俄富豪西班牙殺妻女後自殺 案情不單純
彭博：俄烏戰爭給中國的啟示 武力犯台恐更快更狠

彭博：俄烏戰爭給中國的啟示 武力犯台恐更快更狠
投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤

投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤
普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光