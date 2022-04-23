《老照片說故事》外公的畢業證書

作者外公的畢業證書和通訊錄。

弟弟傳了一張外公的證件相片給我，是一份畢業證書和通訊錄的合體相片。

照片左端的畢業證書，標明了外公當初入學時使用的學名是「徐強」，證書核發單位為湖南省立第一中學高中部師範科，實際上這正是鼎鼎大名的「湖南省立第一師範學校」在當時的名稱。回溯湖南省一師的歷史，該校曾經短暫與湖南省一中合併，且屈就為湖南省一中所屬的師範科，外公正巧就是在兩校合併時畢業。畢業證書左下角有一張外公的獨照，那一副當年時髦的復古眼鏡，散發一名文藝青年的書卷味。

昔時湖南省一師名師如雲，原湖南省督及國民政府主席譚延闓、教育 家楊昌濟（毛澤東妻子楊開慧之父）和徐特立、義勇軍進行曲的填詞者田漢等，均曾在該校傳道授業。

照片右端的通訊錄內，外公名列左起第五行，學名徐強，卻列有別名「伏秋」，在名諱頂上的頁面空白處尚有 「徐伏秋印」的私章印記，這對我而言並不感意外。我曾參與我們老劉家的修譜作業，始發現在清末民初，幾乎每人均有譜名、字、和號，至少三個名字，一般人出外讀書經常會在三者之中挑選一個當「學名」，如果個別人士再另創學名，或私自補上「自號」或「別號」，光是名字那一欄就更複雜混淆。

從家人的口述獲悉，外公後來肄業於國立湖南大學，並進入汨羅中學教書。抗戰時他投筆從戎，考入黃埔軍校十四期第十總隊受訓，畢業後投入高炮部隊，外公自從入伍後，就與教職徹底說再見了，這段時間使用的名諱一直都是「徐伏秋」。

外公血液中存留的教學基因，也讓母親和兩個舅舅後來都考入台灣師範大學，母親更以作育英才為己任，執教四十多年，直到六十五歲才退休 。

感恩這份一九三一年的老證件相片尚能保存至今，讓它靜靜地對我們後人訴說著九十年前的家族歷史。