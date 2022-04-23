我的家鄉位在湘西南一個偏僻的小山村，村莊與外面相聯的通道只有兩條，一條是用鵝卵石鋪成的石鼓路，像一條臍帶與遙遠的小鎮相連；另一條是像飄帶一樣的漻水河，河裡經常白帆點點，拉纖的號子谷鳴山應，讓村子與山外通了信息。鄉親們出門要麼走路，要麼坐船。

我們村隔河對面也有一個村叫莫家塘，雖在河邊，但稻田高出河面很多，只能眼睜睜看著河水繞田而過，就是流不到稻田裡去。後來，突然有一天響起了轟隆隆的機器聲，這可把我們迷住了，十分好奇地想過去探個究竟；幾個小伙伴幾次想游過去，但河水太深太急，實在架不住只好退回來，跌坐在岸邊的沙灘上，遠遠地望著那台機器發呆。回到家裡躺在床上，我還在想，如果我是莫家塘的人，要天天守在機器旁邊看個過癮。

七○年代，我上小學五年級的一天晚上，村裡破天荒放了一次電影 ，村裡幾個年輕的壯漢輪流踩動那台機器發電。發出的電啟動了放映機，突然一道光柱投射到雪白的幕布上，接著兩個金光閃閃的大字「奇襲」，就像從翻滾的油鍋裡滾湧而出。

這是一部戰爭片，當敵對雙方的汽車 在險峻山道瘋狂追逐的鏡頭出現時，我們一群男孩子興奮地尖叫起來，把坐在自己前邊小伙伴的頭部當成方向盤，模仿司機的動作，一會兒猛打方向盤急轉彎，一會兒在顛簸的山道上把身體左斜右晃，過了開車的乾癮。

第二天清晨，我早早地起床，來到昨晚掛銀幕的兩棵大樹底下，好像是想看昨晚汽車開過的地方有沒有留下輪胎的痕跡，但又怕別人笑話。我在心裡暗暗下了決心，一定要去看一次真正的汽車。

看真正的汽車？談何容易，我們去過最遠的地方就是翻過兩座山嶺，到一個山坳裡的小學上課，至於村莊外面的世界，我們連東南西北都分不清楚。

有一次，我們幾個小伙伴在山坡上放牛，看到兩個大人正坐在田埂上歇腳聊天，其中一個說他前幾天到沙皮江砍柴，發現開往靖州的簡易公路開通了；他砍柴回來時特意在公路旁邊的土丘上坐了好久，想看一輛真正的汽車開過。他運氣不錯，看到一輛解放牌卡車裝著滿滿的一車化肥開過去了，揚起一層煙霧塵土，轟隆聲讓山嶺都發了顫。

他的話點醒了我們，我們幾個淘氣鬼湊在一起，搗鼓著去看汽車的辦法。但農村娃不是放牛就是扯豬草，也難得閒著，想什麼都不做特意跑去看汽車，肯定會被爹娘罵死。想到這裡，「水鴨子」突然起身，嘿嘿一笑說：「我們村的八爺爺，不是一到臘月就沒柴燒嗎？我們就說老師分派了一個作業，不准爹娘幫忙，要獨立完成一件幫助人的好事，我們每人去給八爺爺砍一擔柴嘛，既能看汽車，又不會挨父母罵。」

我們高興地說：「好啊！」一個周日，聽說一個大哥哥要到沙皮江去砍柴，我們纏著他帶我們一起去，一開始他不肯，怕我們礙事；我們央求他，只要把我們帶到那條通往靖州的路邊就可以了，我們不只在馬路邊砍些葉子柴和茅柴，不會連累他的。大哥哥看我們一臉真誠，笑笑答應了。

到了馬路邊，我們坐在草叢裡，等呀等呀，車子怎麼也不肯露面，只是走過了一頭頭哞哞叫的黃牛和一隻隻橫過馬路的山羊。太陽快要落下山嶺，我們像洩了氣的皮球，胡亂地撿了一些杉葉砍了一些茅柴，用扦擔挑著，悶悶不樂地踏上了回家的山間小路。

再翻過一個山嶺就要到家，遠遠地看到有幾個閃動的火把向我們走來，過不久雙方碰面了，原來是爸爸們來接自己的孩子了。他們接過我們肩上的柴擔走在前頭，我們默默地跟在後面。回到家裡，父親放下柴擔，用寬大的手掌撫摸著我的頭，說了一句話：「想看汽車，攢勁讀書考到城裡去，那裡什麼樣的汽車都有得看。」

是不是父親的這句話生了魔力，我不知道，反正我真的考到城裡的大學，並且在城裡一直工作到現在。站在城裡高大的寫字樓裡，打開窗戶看到馬路上的滾滾車流，我時常想起家鄉彎彎的山、翠綠的山嶺，以及一起傻傻地去看汽車的小伙伴。