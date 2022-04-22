中共建制後的幾十年裡，人民文化生活相對單調，休閒多數是看書和聽廣播，收音機是當時大多人獲取各種社會知識的最好途徑。當時收音機也被稱作「戲盒子」，這個會說話的戲盒子是很多人心中的大千世界。

戲盒子裡說得動人，盒子外邊聽得心醉。那時電台有很多民族音樂、曲藝、小說 廣播、文藝欣賞、外國古典音樂、輕音樂、高質量廣播劇、電影 錄音剪輯等；很多人都熱愛聽廣播，但卻沒有經濟能力購買一台收音機，只能自己攢點錢組裝，於是從六○年代開始，掀起了自己動手組裝收音機的熱潮。

歲月荏苒，科技創新，如今社會大眾獲取外界信息的渠道也越來越多，收音機逐漸被MP3、電視機、電腦、手機所取代。我已步入古稀之年，卻依然固守那份執著，只要看到收音機，便會觸景生情，讓我產生濃濃的懷舊情節，我相信，在與收音機有關的歲月裡，一定有一道永不消逝的電波。

我很小的時候就喜歡聽收音機，是緣於它的神祕，覺得小小的盒子能收到如此遙遠地方的信號，實在神奇；還傻乎乎地懷疑是不是有個小人在裡面說唱。而促使我動手組裝一台收音機，則源於一次偶然的邂逅。

那是一九六○年我讀小學六年級時，有一天放學後走進湖南邵陽市中心新華書店，發現書架上有一本「礦石收音機」，翻開一看，深深地被吸引住了；那是一台最簡單的收音機的實體接線圖，整個收音機只有兩個零件：一個礦石檢波器和一副耳機，另外就是一根室外天線和一根地線。

當時的我感到非常驚奇，「難道這也能聽廣播？」於是向父母死纏爛打要錢，按圖索驥購買零件（記得當時高阻耳機大約是1.5元，空心線圈0.35元，礦石檢波器0.48元，鐵絲0.2元），開始組裝收音機，並把鐵絲用竹竿拉在屋頂上，把電線拉進屋後，接到照葫蘆畫瓢裝的礦石機上，竟然收到了中央人民廣播電台的廣播。儘管聲音小，只能一個人收聽，卻也成了全家人喜歡的寶貝，那種成就感和高興勁兒，至今難忘。

組收音機有趣，聽收音機更上癮。小時候最喜歡收聽的就是「嗒嘀嗒、嗒嘀嗒，小喇叭節目開始廣播啦！」還有聽冼碧瑩阿姨講「皮諾丘」的故事，冼阿姨說皮諾丘每次「講大話」，鼻子就會變長，最後鼻子幾乎長到地上，我當時信以為真，嚇得不敢講大話了；孫敬修老爺爺講的「小孫猴」（西遊記），更是讓我廢寢忘食。隨著年齡增長，收音機也升級為半導體的「熊貓」品牌機， 這時播出劉蘭芳的評書「岳飛傳」和「楊家將」、侯寶林和馬季的相聲、小說聯播、音樂欣賞，還有每周一歌、廣播劇等，都是我最喜歡聽的節目。再後來長大了，下午一時的「青年之友」和晚上的「今晚八點半」也是必聽的節目。

有一次，我好奇地將滑鍵打到短波上，想聽聽那短波裡到底有什麼新鮮東西？突然，一個聲音把我嚇了一跳，那是「莫斯科廣播電台」。天呀！這不是蘇修的反華廣播嗎？我像驚弓之鳥般刷地跳了過去，驚魂未定地馬上轉其他的電台，就聽到一首十分好聽的音樂，當播音員報出「美國之音」的台名時，才知道那是美國之音的前奏曲，這不是在收聽敵台嗎？

我清晰記得，那些被判刑的反革命分子，幾乎都有一條偷聽敵台廣播的罪狀，為躲避牢獄之災，我馬上關機。但是，終究抵擋不住收音機的誘惑，隔三岔五，在夜深人靜的時候，我躲在被窩裡戴上耳機，收聽廣播的天籟之聲。

七○年代恢復高考 後，我用收音機收聽高考複習資料的節目，以優異成績考上大學。八○年代中期的計畫經濟大集體時代，我被選拔擔任邵陽地區廣播電視局局長，那時，在農村接觸外面的世界和信息，除了召開群眾大會，家家戶都必須裝有線廣播。村裡的有線廣播是定時開播的，早上的天氣預告和晚上的全國新聞聯播是雷打不動的節目。

當時收音機不播放廣告，固定節目中，袁闊成的「三國演義」、王剛播講「夜幕下的哈爾濱」等都深受村民的歡迎。為大力發展農村有線廣播，我上山下鄉跑遍了全區的村鎮，建立並完善全區的廣播電視網。

直到八○年代後期，錄像廳已經成了傳播文化的一種方式，受到城鄉廣大群眾的歡迎。為豐富群眾文化娛樂活動，我大刀闊斧加大批准全市錄像廳的數量，放行了一大批港台片。

記得有一次，女市長來局裡檢查工作，我陪同她觀看剛批准在錄像廳放映的新港片。那時候，我白天處理全局工作，晚上加班審片，十分疲憊，養成了一看錄像就打瞌睡的習慣；正當我昏昏欲睡時，被身邊女市長的「哎呀，天那！」一聲驚呼驚醒。原來是出現了一個美女上半身裸露的鏡頭，嚇壞了她。為此，我遭到頂頭上司嚴厲批評，可是全局上下都為我打抱不平，只是敢怒不敢言。

現今網路時代，很多人忘記了收音機，忘記了曾經帶給自己快樂和感動的天籟之音。但不可否認，收音機至今還在發揮餘熱。

如今我的美式生活，可以說是永遠在路上，永遠開著車，天上的藍天白雲、路邊的迷人風景，藉著窗框飛快自動剪接，車裡收音機的聲音給「影片」做著配樂和音響。我返老還童，仍然沉浸在天籟之音裡。