《老物件情懷》婆婆的中藥秤

一把有年代的中藥桿秤。

家有一個巧克力色的小瓢型木盒，兒女們小時候一直以為裡面裝有一把迷你小提琴，後來才知是一把有年代的中藥桿秤；這把中藥秤是小姑在香港 時買給婆婆的，算起來有四十餘年的歷史了。

這把桿秤約十點二五吋，秤盤直徑約五點二五吋，高度約十吋，桿秤是牛骨做成的，桿秤上刻有精確的度量衡，秤砣可在桿秤上移動。桿秤上有三個固定的頭耳、中耳和尾耳，頭耳可秤較重的，依序是中耳和尾耳，旁邊有一個秤砣上刻有「拾」字，秤碟是由圓形的白銅做成。

記得小學時學過，一斤十六兩，一兩十錢，一錢十克，這就是量秤的應用。桿秤左上角有個轉子，上有尖形的指針以指示平衡用，物件雖小，但這量器的大作用，是自古就傳下來的偉大發明。

婆婆自小聰穎好學，耳濡目染地從家中學習中藥醫理和知識，本草綱目、神農本草經似乎都精通；家中常備有中藥材，如人參、西洋參、當歸、田七、甘草、山藥、白芷、地黃、川芎、杜仲、肉桂等，婆婆將每種藥材包好，並在袋上標示清楚存放在櫃子裡，有如一個小型的中藥舖。

婆婆了解中藥的四氣（寒、熱、溫、涼）和五味（辛、甘、酸、苦、甜），家中有人需要消脂、消脹、幫助消化、調中理氣、健脾、止咳、安神、去除暑濕等，她都自己煲藥材幫忙醫治。看著婆婆熟練地一手扣著秤砣、看著桿秤上的刻度，一手熟練地抓藥材，抖落多餘、補上不足的藥材，便捷又方便。雖然後來有電子秤的發明和廣泛使用，婆婆仍舊樂此不疲地使用這老舊的桿秤來量中藥。

我懷念公婆家中時常瀰漫著煲中藥的香味，尤其是花粉季節，公婆會煲煮菜乾湯和我們分享，以防止敏感或清肺止咳。我欽佩婆婆的好學和保存中藥治療的堅持，我更從這小小的桿秤中，理解到「秤不離砣，砣不離秤」的道理，如人要相互尊重，相互依存，並要做到公平和公正，做人若能如此，世上的紛爭必會減少。