上世紀八○年代，我在家鄉一家建築安裝企業工作八年，記憶裡存下了許多人跡往事，其中之一便是工友老耿的硬漢形象。

老耿先是我的知青夥伴，後成為建築企業工友。老耿大名耿殿臣，別稱是在知青下鄉插隊時獲得，他是七四屆知青，長得虎背熊腰、容貌老成、舉止憨厚，夥伴們就此稱他為老耿了，我七七年下鄉時，老耿已在知青點裡當點長。

一九七九年末，知青點的知青返城全到撫順第二建築安裝工程公司就業 ，老耿和我分發在一個工區的施工隊。有所區別的是，他人高馬大當了瓦工，我瘦弱矮小成為抹灰工，我們兩個班組近在咫尺，朝夕相見。

走上工作崗位，老耿便像小學生一樣誠懇向老瓦匠求教，未出半年率先出徒。隨後不久，單位選派一批職工到科威特施工建設，老耿技術過硬，幹活又好又快，讓老耿既多掙了一些外快，又在回國後被領導點將擔任了瓦工班長。

我曾目睹老耿一件體力過人的小事，一天上午，我到衛生所就醫，剛進診室就見醫生拿著體溫計對老耿說：「高燒三十九℃，馬上打點滴。」老耿當即說：「我就覺得頭有點暈，沒你說得那麼厲害，你給我打一支退熱針吧。」醫生無奈，只好依了他。打完針，老耿到衛生所對面食品店一囗氣吃了一斤半蛋糕，我看完醫生返回工地，只看老耿正在施工樓上有說有笑忙著砌磚。

老耿贏得工友齊聲讚譽，單位領導不久再度頒令，任命他為項目經理。這時，我通過勤工儉學獲得夜大中文學歷，先被調進公司機關工作，後又被當地廣播媒體聘用，與老耿接觸的機會少了，但心裡一直惦念著他。在一次既是採訪又是看望老友的小聚中，我知道了老耿擔任項目經理後的一些情況。

老耿在施工現場，靠著科學的組織協凋、嚴格的質量管理和積極的指揮，率領職工出色完成一項項重點工程，讓施工隊在短短的一年多時間，贏得了「信得過、過得硬、靠得住」美譽。

「天有不測風雲，人有旦夕禍福」，就在老耿滿懷熱情辛勤工作之際，他十五歲的女兒罹患白血病，宛若晴天裡的一聲炸雷，在工地上連續指揮施工兩晝夜的老耿，聽到妻子在電話裡的哭訴，當場癱坐在地。

屋漏偏逢連夜雨，女兒患病不久，老天又把一連串不幸推給老耿：弟弟觸電身亡，老父遭遇車禍 身受重傷，姑姑急火攻心猝逝，大伯突發心臟病 搶救無效。親友接連不幸，如同重錘砸在老耿身上，疼在老耿心裡。

但老耿依然像大山一樣堅強挺立，他這樣激勵自己：「我要挺住，堅持住，我只有帶領職工幹好工程才能多掙錢，有了錢才能為女兒治病。」老耿讓妻子領著女兒四處尋醫，一邊認真地在建築工地指揮施工。細心的人做過統計，老耿在女兒患病、親人連遭不幸以後，帶領職工先後完成四項國家、省市重點工程，工程優良品率達百分之百。

老耿的精神與幹勁，感動了上蒼，感動了職工，感動了身邊所有的有情人，卻沒有感化女兒身上的病魔。兩年後草木萌生時節，當市勞動模範、國家建設部勞動模範稱號以及鮮花、掌聲一起贈給老耿的時候，可惡的病魔把他十七歲、天使般的女兒領走了。

中年喪女，老耿悲痛欲絕，一夜之間平添半頭白髮，他的妻子精神狀態幾近崩潰。然而，誰也沒有想到，一周後老耿又大步走進建築工地。與老耿告別時，老耿把布滿老繭的大手伸向我，道出心裡話：「在建築行業摸爬滾打二十多年了，眼下腿腳還算俐落，唯一的心願是帶領職工再幹幾項工程，在為家鄉建設增光添彩的同時，也從中多掙點錢，以備自己養老。」

望著老耿魁梧的背影，堅實走向建築工地的腳步，我心中湧起熱浪，脫口道出感嘆：「老耿，好一個男子漢，你在為家鄉奉獻才智之際，也譜寫了一曲人生強悍頌歌。」

兩年前回鄉省親，再次邂逅老耿，他已滿頭白髮，六十六歲還在搞建築，但皆是小工程，員工多半是年過花甲的知青夥伴、建築工友。我詢問老耿為何選用這些老人？老耿說：「昔日夥伴工友都退休了，我領著他們幹些小活，是讓他們再賺一些養老錢。」