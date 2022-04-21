《老照片說故事》一失掌成千古恨
今今年奧斯卡頒獎典禮上，黑人影星威爾史密斯因不滿串場主持克里斯洛克對其妻的調侃，衝上舞台猛抽對方一記耳光，引起所謂「一巴掌轟動全世界」的效應。本人有過類似遭遇，皆因一時衝動而捲入鬥毆，所以丟失「三好學生」的響亮招牌，產生的戲劇效果雖遠遜於奧斯卡晚會的意外插曲，卻同樣教訓深刻。
我自小讀書用功，行為中規中矩，又尊師守紀，讀小學時年年被評為「三好學生」，所謂「學習好，身體好，品德好」，常常捧回一紙印有大紅旗幟的獎狀。家裡拿不出像樣的鏡框，我就自己張貼在剛粉刷過的白牆上，甚是榮耀和得意；老師和同學都喜歡我，選我做班幹部，甚至還當上了少先隊的大隊長。
整個學校只有兩到三個學生可被選為大隊正副隊長，可算是高幹，手臂上佩戴的是三條紅槓，走在街上都覺得招搖和神氣。至今我仍保留了一張一九六○年我讀三年級時，班上五個「三好學生」與班主任邵老師，以及另一個女老師在人民公園合拍的照片，前排右一的我全然是個未經世事的毛頭小孩。
意想不到的是，一九六二年的一個晴朗下午，老師帶我們全班到人民公園參加隊日活動，同學們在大草坪上圍成一圈玩遊戲，人人興高采烈。無意中我和一個叫劉運龍的男生互相碰撞了一下，他不由分說地打了我一拳，雖然他的個子明顯比我高大粗壯，但我不甘示弱立刻回擊，於是兩人扭打成一團。我自恃身體靈活，兩手死死抱住他的雙腿，把他放倒在地，此時老師和同學們上來把我們拉開，澆滅戰火。
由於事發於公共場合，影響惡劣，學校領導經過討論，決定撤銷我當年的「三好學生」稱號以示懲戒。這可是我頭一回被褫奪已經評上的三好頭銜，對我打擊之大可想而知，以至終生難忘。我心生後悔，怪自己任性沒能自我約束，釀成慘痛大錯。
幸好那一年我有一篇描寫學校體育比賽的作文，被班主任錢老師推薦上去，經過評審，最終收錄於一九六二年上海市小學生作文選；除了獎勵一本作文選文集外，上海教育出版社還獎賞我一本塑料封面的活頁夾日記本和一支精緻的鋼筆。
學期結束時，學校租用一個會場召開了期末表彰大會，會上向所有「三好學生」頒發獎狀，我當然無緣頸上套獎牌。但會議最後，慈祥的沈校長把我叫上台去，當著全校師生面前宣布我的作文被選入小學生作文選的好消息。她當場把日記本等獎品發給我，還高興地把我給抱起來、向我道賀，給了我很大面子，使我多少有「失之東隅，收之桑榆」之感。儘管此事已過半個多世紀，但一想起我那次「失街亭」的曲折，以至「三好學生」大滿貫紀錄出缺，心下仍戚戚。
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