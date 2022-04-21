《老照片說故事》一失掌成千古恨

一九六○年作者班上的三好學生，與老師合影留念。

今今年奧斯卡 頒獎典禮上，黑人影星威爾史密斯 因不滿串場主持克里斯洛克對其妻的調侃，衝上舞台猛抽對方一記耳光，引起所謂「一巴掌轟動全世界」的效應。本人有過類似遭遇，皆因一時衝動而捲入鬥毆，所以丟失「三好學生」的響亮招牌，產生的戲劇效果雖遠遜於奧斯卡晚會的意外插曲，卻同樣教訓深刻。

我自小讀書用功，行為中規中矩，又尊師守紀，讀小學時年年被評為「三好學生」，所謂「學習好，身體好，品德好」，常常捧回一紙印有大紅旗幟的獎狀。家裡拿不出像樣的鏡框，我就自己張貼在剛粉刷過的白牆上，甚是榮耀和得意；老師和同學都喜歡我，選我做班幹部，甚至還當上了少先隊的大隊長。

整個學校只有兩到三個學生可被選為大隊正副隊長，可算是高幹，手臂上佩戴的是三條紅槓，走在街上都覺得招搖和神氣。至今我仍保留了一張一九六○年我讀三年級時，班上五個「三好學生」與班主任邵老師，以及另一個女老師在人民公園合拍的照片，前排右一的我全然是個未經世事的毛頭小孩。

意想不到的是，一九六二年的一個晴朗下午，老師帶我們全班到人民公園參加隊日活動，同學們在大草坪上圍成一圈玩遊戲，人人興高采烈。無意中我和一個叫劉運龍的男生互相碰撞了一下，他不由分說地打了我一拳，雖然他的個子明顯比我高大粗壯，但我不甘示弱立刻回擊，於是兩人扭打成一團。我自恃身體靈活，兩手死死抱住他的雙腿，把他放倒在地，此時老師和同學們上來把我們拉開，澆滅戰火。

由於事發於公共場合，影響惡劣，學校領導經過討論，決定撤銷我當年的「三好學生」稱號以示懲戒。這可是我頭一回被褫奪已經評上的三好頭銜，對我打擊之大可想而知，以至終生難忘。我心生後悔，怪自己任性沒能自我約束，釀成慘痛大錯。

幸好那一年我有一篇描寫學校體育比賽的作文，被班主任錢老師推薦上去，經過評審，最終收錄於一九六二年上海市小學生作文選；除了獎勵一本作文選文集外，上海教育 出版社還獎賞我一本塑料封面的活頁夾日記本和一支精緻的鋼筆。

學期結束時，學校租用一個會場召開了期末表彰大會，會上向所有「三好學生」頒發獎狀，我當然無緣頸上套獎牌。但會議最後，慈祥的沈校長把我叫上台去，當著全校師生面前宣布我的作文被選入小學生作文選的好消息。她當場把日記本等獎品發給我，還高興地把我給抱起來、向我道賀，給了我很大面子，使我多少有「失之東隅，收之桑榆」之感。儘管此事已過半個多世紀，但一想起我那次「失街亭」的曲折，以至「三好學生」大滿貫紀錄出缺，心下仍戚戚。