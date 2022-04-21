五〇年代，我在台灣新竹上學，低年級的一年級到四年級是男女合班，高年級的五、六年級則是男女分班。那時台灣還沒有實施九年國教，上初中要考試，高年級生的學業重點就是忙著準備升學 考。

不像其他的小學，我就讀的學校因為擔心有些學生會心理不平衡，所以高年級沒有細分升學班、放牛班。

小學一年級時，我們的班導師是一名剛從師範學校畢業的年輕女老師，她穿著時髦，每天打扮光鮮亮麗，跟我們這些穿著一身土氣制服的學生，形成強烈對比。

不知是否與男女合班有關，小孩子在教室裡，只要老師一下課，同學之間都聊得很愉快，所以教室裡總是鬧哄哄、噪音很大，連跟同學講話都很難聽清楚。下一節課，即使老師已經進了教室，也要過一陣子，大夥才能安靜下來。

爲了解決教室裡的噪音問題，有一天，班導師給我們講了這個故事：「你們知道嗎？人的一生唾液分泌的總量是有限的，講話會消耗唾液，如果小時候講話太多，提早把唾液用光，那你們長大以後就再也不能講話了。」老師把這個故事說得非常生動，讓人越想越恐怖。老師剛講完，我記得很清楚，整個教室裡鴉雀無聲，彷彿連一根針掉在地上都聽得到，大概所有的同學或多或少都被嚇到了。

才小學一年級，我們沒有什麽知識，聽了這個故事，我個人受到很大的驚嚇，不知道老師說的是真還是假。從此以後，我就常常提醒自己，也提醒其他的同學，要節省口水，不要多講話；一直到幾個月後，同學們慢慢忘掉這件事，教室裡才恢復以前的鬧哄哄。

這個故事乍聼之下好像很有道理，可是再想想好像哪裡不對，但又說不出來。我一直到讀完初中，學過物理、化學，才了解到只要喝水，人的唾液是可以無窮盡供應的，當年確實是被小學老師唬住了。

我的兒子是在美國出生、受教育 的，前些日子家庭聚會，我不經意地聽到兒子心血來潮對他的妻子說：「妳知道嗎？人的一生唾液分泌的總量是有限的……」，顯然他小時侯，我跟他説過這個故事，當時可能對他小小心靈的打擊也不小，所以他才會牢牢記住。當天正好覺得他的妻子話太多，就告知這個似是而非的故事。

沒想到一個小學女老師的急智以減少教室噪音的故事，會跟隨著我飄洋過海到了美國，而且看起來歷久彌新，還會一代一代地傳下去。我想這樣的結果，不是我的班導師可以預見的。