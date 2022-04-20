《老物件情懷》人生食譜

飯盒食譜、米食食譜、米製餐點食譜三書冊。

上世紀七○年代初，由於台灣經濟快速發展，人民膳食習慣改變呈多元化走向，因此稻米消費量下降。台灣省政府糧食局為推廣米食，特編印飯盒食譜 、米食食譜、米製餐點食譜三書冊，殷望大眾能體認米食的健康與藝術。每一書冊約有九十頁，每頁含一道菜名及彩色圖片、做法記述、營養素含量表。因外子是米食愛好者，此三本輕便與簡易的食譜於八○年代就隨著我們來美，解除我在美料理的煩惱，亦滿足家人的口腹之欲，更引領我細品人生「光陰的故事」。

民國三十八年（西元一九四九年）家人追隨國民政府遷台後，我便在眷村中成長，在物資匱乏的年代，白天父母上班，勤儉持家的奶奶則負責家人的膳食。回憶兒時，奶奶為給我解饞，趁做飯時在煤炭爐口塞入幾個小毛芋頭，烤熟剝皮後讓我蘸白糖吃，那真是人間軟糯香甜的美味。

在沒有冰箱的歲月，我們家的早餐多半是合肥式的開水燙飯佐鹹菜，如炒酸豇豆、雪裡蕻、脆蘿蔔皮、菜幫子等，這些小菜成為我日後身體微恙時最想念的美食 。

家鄉味的肉丸子由糯米、碎肉、白蘿蔔絲加佐料攪拌後，搓成粒粒圓子再油炸而成，是我童年最期盼的年菜，金黃色外酥裡嫩的油炸茄盒也令我垂涎。奶奶做菜注重色香味，老人家常說端上桌的菜盤邊緣必須保持潔淨，才能引人食欲。

奶奶過世後，母親為善用公家配給的麵粉而請教鄰居們麵食做法，那時常見母親的身影圍著煤球爐忙碌，逐漸地，家裡的餐桌上多出麵疙瘩、手擀麵條、包子、饅頭、花捲、餃子 、鍋貼、貓耳朵等麵食，因而使我成為麵食的愛好者。由於台灣經濟起飛，家電與天然瓦斯成為一般家庭的必須品、彩色圖文並茂的食譜出現坊間、電視食譜開播，再加上母親對烹飪的興趣，使得我們一家三代歡聚時能大啖美食，並留下溫馨美好的回憶。

初來美國時，我像一根蠟燭兩頭燒，既要兼顧自己和兒女的學業，又得解決家人的民生問題；除了做米食外，我憑著母親做麵食的記憶做些包子和餡餅，以供正在長個兒的兄妹倆放學到家暫時果腹用。久之，素來「君子遠庖廚」的外子也漸漸愛吃麵食，他上網到YouTube自學麵食做法，有時還會大顯身手做些烙餅、韭菜盒以饗家人，博得我們不少讚美聲。

如今，我已是飲食清淡的七旬老人，驀然回首奶奶和母親的菜餚滋味，輝映著我的成長史與對酸甜苦辣人生的感悟，世上最難忘的美饌來自對親情的懷念。