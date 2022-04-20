最近俄烏戰火連綿不休，引發全球動盪不安，我不由得回想起四十多年前的俄裔房東 伊萬太太。

上世紀七○年代，為了方便先生上班及我一周三日的選課，我們在鄰近大學城之處，租了一幢八單位公寓其中的一個單位。房東伊萬太太約四十來歲，體型高大，聲如洪鐘，人未到聲音先到，她有斯拉夫民族強悍堅韌的特性，豪爽而不拘小節。

起初我以為與她同進同出的尼克是她的公寓維修工人，個子比她矮小，穿著一身沾滿油漆的工人連身服，一語不發，只管默默地幹活。他駕駛一部小卡車，載著伊萬太太，車後裝滿工具、長短梯，時見車停在公寓前，伊萬走在前，尼克手提工具箱亦步亦趨跟在後面，只聽見伊萬滔滔不絕地說話，尼克只管埋頭做事。直到有一天伊萬介紹了尼克後，我才知道他原來是房東先生。

每到月底，只要打電話給伊萬太太，她就立即自己駕車前來取房租支票 或者由尼克載她過來，尼克照例忙著整理公寓外的環境及草木，伊萬有時在我公寓內，我們有一搭沒一搭的對話。伊萬說她的祖父曾經到過中國東北，她對亞洲人有一份特殊的情懷，也許是俄羅斯橫跨歐亞兩洲，所以匯集了東西方大相徑庭的文化習俗。

伊萬為人隨和且勤快，是我廚房的常客，她喜歡站在爐台邊，興趣盎然地看我做菜，有時津津有味地品嘗我正在料理的菜。有一次，她見我泡在水中的粉絲晶瑩剔透，竟迫不及待地想撈出來嘗嘗，她的坦率及風趣贏得了公寓住戶的好感。

三年後的有一天，隔壁卡登太太對我說伊萬中風 了，已送進急診室急救，我驚訝得目瞪口呆，那麼樂觀健壯的伊萬怎麼會？我們都難過得只能祈求她平安脫險，不幸的是，她在昏迷一周後，便離開了人世。

她過世後尼克遂接手管理公寓事務，他一改過去孜孜矻矻的苦幹，雇了一個年輕小伙子開小卡車，專門為公寓做維修工作。一日尼克前來取房租，駕著一部紅色敞蓬Porsche小跑車，穿著一件夏威夷衫，頭髮梳理得光亮平滑；我的眼睛一亮，經過改頭換面後，很難立即辨認出來他竟然是尼克。

卡登太太說，伊萬的猝死改變了尼克的人生觀，他們膝下無子女，尼克繼承了產業，他憐借伊萬辛苦一輩子，卻在盛年被無情的病痛奪去了短暫生命。

半年後我們搬離到三十哩外的小鎮，曾經幾度去探望卡登太太，她說尼克結婚了，公寓經營得很順利，我們除了懷念伊萬外，也為尼克高興。一晃眼幾十年過去了，前幾年我順道去看看那幢曾經陪伴我近四年的公寓，它安然無恙地矗立在那裡，似乎毫不受人世滄桑、悲歡離合的影響，我不禁想起伊萬太太爽朗的笑聲。