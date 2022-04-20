曾與朋友談論童年往事，從故鄉小吃聊到當初的粗細糧供應，自然而然地聊到了麵櫃，朋友睜大眼睛好奇地問：「麵櫃是什麼？」我瞪圓了眼睛回答：「麵櫃就是放麵粉的櫃子呀！」朋友繼續問為什麼叫麵櫃而不叫麵缸，我解釋：「因為麵粉是放在櫃子裡，不是放在缸裡。」那天，兩個分別來自中國南北方的人，瞪大眼睛一問一答，真實演繹了一番麵櫃米缸驚詫論。

朋友的家鄉在缸裡放大米，我的故鄉用麵櫃儲麵粉，一日與母親電話聊天，談論起此話題，母親說麵櫃乾燥、通風好，防潮防蟲，適宜存放麵粉；北方麵櫃、南方米缸，一方水土養一方人，各方的米、麵自有各方的儲存糧食之道。

記憶裡的麵櫃為長方體，六面均由薄薄的木板打造而成，麵櫃的蓋子分為前後兩部分，後面的一部分大概是整個面積的三分之一，是固定的；前面一部分約三分之二與後半部以合頁相連，可以打開。

我們家最大的一個麵櫃長約三尺、寬二尺，母親把麵櫃的外部漆成深黃色，又把麵櫃裡的底部、側面和上部均用雪白的紙張糊上，平平整整、乾乾淨淨。

記得家裡有好幾個麵櫃，大小不等，一字排開，分別存放各類糧食，最常見的是白麵粉、高粱麵粉、玉米麵粉、莜麵粉、蕎麥麵粉、小米 等。

上世紀七○年代的生活清苦，按戶按人憑票供應，而且粗糧所占比率極大。家鄉的粗糧主要是高粱麵粉和玉米麵粉，但是家人都喜歡吃高粱麵粉，因為可蒸、可煮、可煎、可乾可稀，可蒸茭殼兒或魚兒，包餡變成蒸餃，也可和麵做成各類湯麵，所以家裡最大的麵櫃裡總是裝滿了高粱麵粉。

父親每隔一段時間去糧店買麵，自行車後座上堆放兩袋高粱麵粉，拆開倒進麵櫃。我最喜歡看父親倒麵粉，把整袋麵粉的一端支靠在一側麵櫃上，撕開口子，袋子逐漸傾斜，麵粉緩慢流進麵櫃；到了最後，父親把袋子口朝下兜開，使勁抖落幾下，麵粉紛紛揚揚地落下，又紛紛揚揚地飛起。飛揚的麵粉，在陽光的照耀下成為一道流動的光影。

待麵粉落定，父親喜歡抓一把麵粉在手裡，放到陽光下，瞇起眼睛仔細查看高粱麵粉的色澤。如果顏色發白，父親便滿心歡喜，笑容浮上面頰；如果色澤發紅，父親會嘆一口氣。最後，父親蓋上麵櫃，再壓上幾個厚重的瓷盆，以防老鼠溜進去。

等到做飯之際，母親拿一個麵盆走進儲藏間，打開麵櫃，用一個碗挖出兩碗麵粉，回到灶間和麵做飯。待麵粉見底前，父親會再次拿著糧本騎車去糧店買麵。如此周而復始，年少時的日子就在父親買麵、倒麵、觀察麵的色澤和母親挖麵、和麵，全家人一起吃麵的循環裡悄然流逝。

到了七○年代最後兩年，父親每每馱回家的麵粉突然由高粱麵粉換成了白麵粉，唯一不變的是父親依舊在關上麵櫃之前抓一把麵粉出來，放到陽光下觀察色澤深淺。

記得有一次我好奇地問父親，「為何現在全部買白麵了？」父親說糧食政策全然放開，可以用糧本供應的兩斤粗糧買一斤細糧，而我們家的糧本上累積了很多沒有吃完的粗糧。

大概從那時起，家裡的主食換成了以白麵粉為主，高粱麵粉等雜糧只是偶爾吃吃，嘗個新鮮。再後來，粗糧成了稀罕物，託人找關係才可以從鄉下買些高粱麵粉回來解饞。

八○年代中期搬進父親工作單位所配發的家屬樓，新樓房配備新櫥櫃，老舊的麵櫃留在了老平房，變成了雜物儲藏櫃，麵櫃便從我家的日常生活裡消失了。

光影流年裡，父親離開了我們，母親也已風燭殘年，老家不再有人居住，只有裝滿舊物的麵櫃，依舊靜靜地守候在那裡。如果說人生是一場場在不同場景演繹的戲，那麼麵櫃就是年少歲月舞台上的一個道具。而我呢，老屋裡的戲演完了，場景換到了新居、新城、新國家，擁有了新舞台、新道具，麵櫃漸漸被遺忘。

今晨的陽光下，回首往昔，想起那個承載了年少時光和情感記憶的麵櫃，彷彿看見父親手捧一把麵粉，瞇起眼睛查看色澤，而我還是那個仰頭看父親的小女孩。等疫情 結束可以回老家時，一定要走進老家看看那個麵櫃，為它拍照留影。