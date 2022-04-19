理髮是每個男士的生活必需，我平均一個半月理一次髮，一年約八次，如此算來，此生已經理髮約五百次。理髮當然要去理髮店，可是回憶起來，我在美國居然有過兩段不去理髮店的經歷。

三十多年前我來美國留學，知道到陌生國度諸事不易，於是在出國前去理髮店，特意把頭髮剪得盡量短些。來美兩個多月後，頭髮長了很難受，不得不去理髮。我不講究髮型，只要剪短些就行，心想這大概花不了幾個錢。

來到一家最普通的小理髮店，一看貼在外面的價目表，嚇了一跳：最普通的理髮就要十六美元，加上小費差不多要二十美元，若是再修面，居然要花近三十美元，這差不多就是一周的伙食費。對我這樣的窮留學生 而言，這是難以承受之重，只好忍忍再說。

說來也巧，沒過幾天我認識了一個來自蘭州的L兄，他聽我說起理髮奇貴，立刻帶我到他的住處。他拿出理髮推子，馬上就為我除去了多餘的煩惱絲。我佩服L兄有先見之明，居然想到帶理髮推子來留學，L兄說哪裡有什麼先見之明，他第一次公派來美留學時受夠了理髮貴，才於第二次自費來美時，特地帶了一個理髮推子。

帶理髮推子來美國的畢竟很少，有的留學生就另闢蹊徑。大學附近的教堂為幫助失業者就業，開辦了各種訓練班，其中有訓練理髮的課程，由專業理髮師任教，學員們學了基本手藝後，必須在真人頭上操作。於是訓練班貼出廣告，招募志願者免費理髮，留學生們應聲而來。

學員們雖然手藝生疏，卻很認真，再說還有專業理髮師在最後把關，所以效果不錯。學員們找到了實習對象，留學生可免費理髮，一個願打一個願挨，皆大歡喜。

剛來美的兩、三年，我一直麻煩L兄理髮，時間久了總覺得過意不去。後來我看到華埠 的理髮店收費低廉，理髮加小費只要七美元，於是去華埠購物時就順便理髮，二十多年來成了常規，幾個理髮師傅也都熟悉了。

沒想到古稀之年，我竟又有了一段不去理髮店的經歷。新冠疫情 肆虐後，許多服務業不得不關門，理髮店首當其衝，有一次我因事去華埠，想順便理髮，卻看到理髮店集中的那條街上，所有的理髮店全都關門。居家避疫中許多事情能免則免，可是頭髮卻照樣會長。

說來也巧，有一天我在門廳遇到老友D兄，他見我一頭亂髮，就邀我到他家理髮。疫情期間我從未到別人家，為了理髮不得不破例。我和D兄都接種過疫苗，我戴上口罩穿著圍裙，D兄也戴上口罩，又把窗戶打開，做足了防疫措施，拿出理髮推子瞬間就把我的亂髮打理完畢。感激之餘，我抱歉地說不會理髮，沒法幫到他。D兄笑著說：「你就不必客氣啦，我可以給自己理髮的。」原來，D兄不但帶著理髮推子來留學，還練就一手給自己理髮的絕活，就這樣，兩年來我的理髮就一直由D兄承包了。

為了解決疫情時的理髮難題，有人放飛思想，發明了理髮機器人。理髮最基本的動作是剪頭髮，對於人類來說這很容易，只要一隻手夾起要剪的頭髮，另一隻手拿剪刀，「卡嚓」一下就解決問題，這個動作看似簡單，機器人操作起來卻不容易；為此設計者採用了三個帶馬達的裝置，第一個裝置是吸塵器，用吸力把頭髮吸起來，第二個裝置操作剪刀把頭髮剪下，第三個裝置則控制剪刀的移動。這三個裝置相互配合，機器人就可以像理髮師那樣剪頭髮了。

機器人跟人類理髮師相比，仍有很多不足之處，例如耳朵邊上的頭髮，機器人難以貼著耳朵剪。不過在設計者的不懈努力下，理髮機器人會越來越優秀，也許在不久將來，理髮店就會同時有人類理髮師與機器人理髮師，任君選擇。