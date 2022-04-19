《老物件情懷》情繫小雜貨店

古典英式外型的小雜貨店。

﻿﻿叮叮噹，門鈴響了，三個小男孩跳躍地進到我的小雜貨店裡，嘰嘰喳喳地在兩個走道東看看、西摸摸，最後挑了幾樣巧克力糖和飲料。我用計算機算一算，對他們說：「全部十六元。」小男孩從口袋裡拿出一把折皺的小鈔票，沒用任何零錢，然後很有禮貌地說，「非常謝謝孫先生，日安，再見」。

在這個北加州 小鎮，我做街坊鄰居小雜貨店生意，轉眼已經快三十年，很多來店裡光顧的小孩們都已經長大成人了。這間古老、有近八十五年歷史的小店，成為這個小鎮發展的部分歷史，也有我移民來美國安居樂業的情懷。

遠在一九九一年，我放棄了在台灣經營多年的旅行社生意，為了小孩將來有更好的成長環境，帶著太太和兩個小孩，依親移民來到北加州。在白人的社區裡，鄰居們看來很友善，也有住宅區的安逸；我沒有特別的學歷或專長，一家就暫住在親戚餐館的樓上，慢慢找著有沒有什麼工作機會。

在社區內，我認識一個台灣來的僑領黃先生，人緣廣又樂意助人，他的弟弟在隔壁買了一幢房子當投資，就坐落在英式名稱的街道上，古典的英式外型，難免令人遐想是否曾經有一些古老的故事在這裡發生呢？也是台灣來的黨先生夫婦，頂下一樓小雜貨店做生意，小鎮也漸漸繁榮了。

一天，晴天霹靂的悲劇降臨這個小鎮。

一九九三年四月某一天下午一時左右，店裡走進了一個年輕婦女，拿出了手槍對著黨先生胸前開了一槍；後來一個走進店裡的鄰居發現黨先生躺在血泊中，但來不及急救他就過世了。兇手逃之夭夭，不見蹤影，櫃裡的錢和架上貨品沒有缺失的跡象，行凶動機到底是為了什麼？這個白人槍殺華人的新聞很快傳遍了全美國，很不幸的是，雖然有一絲線索，有人看到一個女人在事發後離開現場，但經過警察 多年的調查卻一直找不到兇手。當年的America's Most Wanted電視節目也曾偵查報導過，一個小鎮在一夜間成為全美有名的地方了。

事發後不久，我曾去店裡慰問黨太太，她臉上可見明顯的憂傷，對我說，「我再也無法支撐下去經營這個小店了，你有興趣接收嗎？」我可以理解她的心境，雖然有些安全顧慮，但為了孩子的學區，這古老的房子倒很適合我們一家四口居住，又即時給我一個工作的機會，所以我就答應了。

謀殺案的陰影讓我不得不在房子裡裡外外裝設監視機，也擁有一把手槍，防備萬一悲劇再次發生。我和太太懷著兢兢業業的心情，開始每天站在櫃台後經營這個社區唯一的華人便利商店，包括進貨、賣雜貨和親自做些簡單的三明治快餐，以迎合鄰居們的臨時需要。

我也盡量學習英語以和鄰居們打成一片，融入這個高級社區。另外，我有每天寫日記的習慣，一大本寫得密密麻麻的筆記本是我最珍貴的寶藏，除了在萬一出事時也許有跡可循以外，將來也可以寫個自傳吧。

近三十年如一日，我們安心地看著孩子們一年年長大，上了大學，有了工作，也結婚生子，讓我們很欣慰。我們盡心盡力融入社區，很驚喜的，小鎮也認可了這個小雜貨老店對社區生活的貢獻，頒給我們感謝狀。尤其是新冠疫情 肆虐期間，鄰居們竟然募集了一些現金及關懷的卡片送給我們，希望能幫助我們度過疫情下的經濟難關，這份情意真是令人感動。

法網恢恢，疏而不漏，終於在謀殺案發生二十九年後，在二○二二年三月底，小鎮警察竟然找到當初謀殺黨先生的女兇手了。由於現代的偵查技術方法，這個現年六十一歲的女兇手是在奧克拉荷馬州住處被捕的，雖然殺人的動機可能是搶劫，命案真正發生的過程和動機仍待調查，不過黨先生應該可以死而瞑目，魂歸家人和朋友了。

世界不斷在進步，小雜貨店的貨品已是隨時可從大型超市，或利用網購送到家裡。殺人犯已被捕入獄，年已六十八歲的我，不需要再戰戰兢兢做生意，但是這麼多情懷，真不知道是否該繼續經營這個小雜貨店呢？