租住在我家前面店房做小生意、推獨輪車的郭二爹，是我們的遠親長輩。郭二爹身高一米八多，肩寬腰粗，據說他從小愛運動，玩過石鎖，在腿上綁沙袋練腳力，還跟師傅學過武術，所以親戚們都說他身上有「功夫」。但是我從來沒看到他動過拳腳，大概是因為他從未與別人發生過爭執，也就沒有機會出手亮相了。

我無法判斷他的文化水準，帳桌抽屜裡有帳本，卻全是空白，算盤用細線捆著，快要散架了；桌上也有硯台、筆墨，卻從未見他用過。他更從不看書讀報，所有人欠款或欠人的帳目，他全記在腦子裡，有人問他：「會忘記嗎？」他說：「不會。」

我從沒看到他向別人討過欠帳，通常只是兩、三個銅板的事，最多是二兩油、半斤鹽而已，忘了也沒事。其實他曾跟過當塾師的哥哥讀過幾年四書，他告訴我：「我不是讀書的料，拿到書本就頭疼，實在讀不下去了，只好到鎮上學生意。」

天氣晴朗的一天，他拿出些物品去潮氣，其中有個紙包，打開來是一對寫在宣紙上的長聯（沒有裱過），落款人署名翁同龢，最後的字我不認識，他告訴我說：「那是『和』字的另一種寫法，翁同龢是常熟人，還是光緒皇帝的老師呢！」

七十年後，我到常熟訪友，花了好大力氣才找到翁同龢故居，偏偏那天不開放，敗興而歸。